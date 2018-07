La Boschi sceglie il resort di Berlusconi Il vero volto di una Sinistra che non c’è più

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) Forse a qualcuno sarà sfuggita la notizia che Maria Elena, leader del Partito democratico, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nel prestigioso Hotel Palace di Merano, 270 euro a notte per la singola più economica. Nulla di male. La giovane onorevole ha pur diritto a riposarsi tra massaggi rilassanti, passeggiate nella “lussureggiante cornice del giardino botanico” e diete con “menù che privilegiano alimenti antiossidanti e ipotossici provenienti da coltivazioni biologiche”. Magari avrà pure optato per un rilassante massaggio o una cura di idroterapia che ben ci sta in un hotel di lusso come quello che ha scelto. Nulla di male. C’è solo un particolare. Ilscelto dallaè lo stesso frequentato da Silvio, habitué di questi sobri luoghi di vacanza. Nello stesso hotel sono passati anche Giulio Andreotti, Flavio Briatore, Diego Armando Maradona, ...