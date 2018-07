La 4x400 total black delle ragazze italiane conquista i Giochi del

ilgiornale

(Di lunedì 2 luglio 2018) Neri e Mediterraneo, un binomio tragico nella cronaca quotidianatraversate dall'Africa all'Europa. Ma nello sport il binomio diventa vincente: nella XXVIII edizione deidel Mediterraneo, che si sono conclusi ieri a Tarragona e dove l'Italia ha sbaragliato la concorrenza portando a casa 156 medaglie (56 d'oro, 55 d'argento e 45 di bronzo), la staffettache hato la medaglia d'oro era tutta "all".Si tratta di una prima assoluta per lo sport italiano, con Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la campionessa europea Libania Grenot che hanno concluso davanti a tutte col tempo di 3:28.08. Un modello di integrazione positivo, uno sport gioioso che arriva proprio mentre nel paese la tensione sul tema dell'immigrazione è alta come non mai.Protagonista, in particolare, l'astro nascente dell'atletica femminile azzurra Ayomide Folorunso, ...