Kate Hudson | vacanze in Toscana col pancione

: Kate Hudson, che è a Siena, è una delle poche che imho porta tutte le gravidanze benone e boh respect. - Frannina : Kate Hudson, che è a Siena, è una delle poche che imho porta tutte le gravidanze benone e boh respect. - ItalianZeta : Le foto di Kate Hudson incinta mi fanno impressione non so perché - _getyourhearton : Kate Hudson è a Siena ???????????? -

(Di lunedì 2 luglio 2018) La bellissima attrice americana, figlia di Goldie Hawn, si sta concedendo qualche giorno di relax in Italia, sotto il sole della, insieme al compagno Danny Fujikawa, ai figli Ryder, 14 anni, nato dal matrimonio con Chris Robinson e Bingham, 6 anni, figlio di Matthew Bellamy, frontman dei Muse.esibisce undi 8 mesi: l’attrice 39enne è in attesa di una femmina, come ha rivelato qualche mese fa sui social. E dopo un primo trimestre di gravidanza travagliato, dominato dalle nausee, ora che sta finalmente meglio si sta gustando tutte le prelibatezze italiane. Peccato solo che l’attrice, presa dall’enfasi della vacanza, continui a postare foto di Siena con la dicitura “Sienna”, magari omaggio velato all’amica e collega Sienna Miller. Ma asi perdona tutto, anche una “n” di troppo.