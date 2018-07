Kasia | la più bella e brava del cinema italiano

dilei

(Di lunedì 2 luglio 2018) C’era una volta una giovane modella polacca che arrivata poco più che ventenne in Italia, ha trovato il successo e l’amore. Erano i primi anni 2000 e il suo nome, Katarzyna Anna Smutniak, in arte, era ancora poco noto. Nata nel 1979 a Pila, figlia di un generale dell’aeronautica militare polacca, a 16 anni già pilota di alianti, a 17 modella in ascesa. Lavoro che l’ha portata in giro per il mondo, fino al grande successo ottenuto grazie a un famoso spot per una compagnia telefonica in Italia , dove si è trasferita a vivere dal 2002. Oggiè tra le interpreti più brave e richieste del nostro, premiata ai Nastri d’Argento come migliore attrice non protagonista per Loro di Paolo Sorrentino. Nel film è la “favorita” della corte berlusconiana, donna dalla sensualità sfacciata e provocante. L’opposto di quello che è nella vita ...