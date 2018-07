Juventus | nuova avventura per l' ex bianconero Krasic

Giovane - bellissima e… bianconera! La nuova Wags della Juventus è Daniela Machado - la sexy fidanzata di Cancelo [GALLERY] : Daniela Machado si unisce al parterre di Wags bianconere, conosciamo meglio la sexy fidanzata del neo juventino Joao Cancelo Una nuova Wags bianconera arricchisce il parterre già ben nutrito delle mogli e fidanzate dei calciatori della Juventus. Dalla prossima stagione, sugli spalti dell’Allianz Stadium, potremmo godere anche della bellezza di Daniela Machado, 22enne portoghese, fidanzata di Joao Cancelo. Prima del suo approdo a Torino, la ...

Calciomercato Juventus - nuova offerta per Golovin : la risposta del Cska però spiazza i bianconeri : Il club russo ha rifiutato un’altra proposta del club bianconero, rispedendo al mittente 19 milioni di euro più bonus Niente da fare, il Cska Mosca continua a fare muro per Golovin. Il club russo ha infatti rifiutato l’ennesima offerta presentata dalla Juventus, arrivata a mettere sul piatto diciannove milioni di euro più bonus, lasciando ai russi anche il 10% sulla futura rivendita. Cancelo – AFP/LaPresse Considerando le ...

Juventus - la nuova strategia con contropartita per arrivare a Cancelo : Joao Cancelo è da tempo nel mirino della Juventus, l’ad Beppe Marotta è alla ricerca di un compromesso col Valencia per limare il prezzo del cartellino La Juventus ha gli occhi puntati su Joao Cancelo da diverse settimane. L’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha tentato l’assalto al portoghese, ma la richiesta del Valencia di 40 milioni ha un po’ spaventato il club torinese. Marotta però non si è abbattuto ...

Juventus - nuova indiscrezione : Higuain non tornerà a Torino dopo il Mondiale : Juventus, nuova indiscrezione- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, Gonzalo Higuain non farà ritorno a Torino dopo il Mondiale in Russia. Secondo quanto si legge nel quotidiano torinese, la Juve avrebbe già avvisato l’Inail, interessata a conoscere la posizione previdenziale dell’attaccante argentino, che Higuain non tornerà a Torino una volta terminato il Mondiale […] L'articolo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Juventus-Chiellini - rinnovo sempre più vicino : nuova scadenza 2020 : Giorgio Chiellini e la Juventus, una storia destinata a durare ancora. Sarà ancora in bianconero il futuro del difensore classe '84, uno dei protagonisti dei sette scudetti vinti consecutivamente ...

Allegri vara la “nuova Juventus” grazie al calciomercato : un colpo per ruolo per l’assalto alla Champions [FOTO] : La nuova Juventus sta prendendo pian piano forma, dopo il summit di calciomercato tra Allegri e Marotta adesso si passa all’azione per i colpi da mettere a segno La Juventus ha concluso l’ennesimo anno da assoluta padrona del calcio italiano. Coppa Italia e campionato in carniere per i bianconeri, che però sono rimasti ancora una volta a bocca asciutta in Europa. Allegri e soci hanno più volte rivelato in tutta sincerità che ...

Andrea Agnelli “nuova Champions League - meno Serie A”/ Juventus - proposta Presidente : più partite in Europa : Il Presidente dell'Eca Andrea Agnelli, nel corso di un'intervista al Guardian, ha proposto una nuova formula per la Champions League, con l'idea di aumentare le partite internazionali(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:50:00 GMT)

Ecco perché la nuova maglia della Juventus non piace ai tifosi : 1 di 4 Successiva TORINO - La Juventus ha presentato la nuova maglia 2018-2019, ma deve confrontarsi con il parere negativo dei tifosi. A una buona parte di loro non è piaciuta l'idea di riproporre la ...

Juventus - la nuova maglia divide : petizione dei tifosi contro la “toppa” Jeep : La nuova divisa della Juventus per la stagione 2018/19 non ha avuto un’accoglienza positiva da parte di tutti i tifosi bianconeri. Al centro delle critiche, soprattutto, la “toppa” dello sponsor Jeep. Un particolare che sulla maglia bianconera aveva già scatenato polemiche da parte dei supporter, e che sembrava essere stato abbandonato definitivamente nella stagione […] L'articolo Juventus, la nuova maglia divide: ...

Toppa sì – toppa no? Questo è il problema della nuova maglia della Juventus : i tifosi si ribellano allo sponsor ‘ingombrante’ : Una nuova maglia per la Juventus, ma la novità non raccoglie solo consensi: i tifosi infuriati per la ‘toppa’ si ribellano, ecco l’hashtag diventato virale in poco tempo Come ogni maglia nuova che si rispetti anche quella della Juventus, presentata ieri, ha raccolto consensi e dissensi tra i tifosi. La presentazione della nuova t-shirt bianconera, per la stagione 2018/2019 (che debutterà nel match contro il Verona sabato), ha ...

La nuova maglia della Juventus : È stata presentata martedì e verrà usata per l'ultima di campionato contro il Verona (e poi nei festeggiamenti per lo Scudetto) The post La nuova maglia della Juventus appeared first on Il Post.

Presentata la nuova maglia home 2018/2019 della Juventus Video : Dopo la conquista della Coppa Italia e essersi laureata per la settima volta consecutiva Campione d'Italia [Video], per la Juventus è tempo di pensare al futuro. È stata Presentata infatti la nuova divisa home 2018/2019, che verra' eccezionalmente indossata per la prima volta sabato alle 15:00 contro l'Hellas Verona, quando la Juve festeggera' il suo 36esimo titolo e sara' in vendita esclusiva per una settimana negli store ufficiali della ...