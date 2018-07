Juventus | niente Godin | arriva “l’annuncio” della permanenza all’Atletico

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018)non andrà alla, nonostante i bianconeri siano in forte pressing sul difensore dell’Uruguay “Dopo la firma, ho chiamato, mi ha parlato del club, e mi ha spinto a sposare la causa dell’Atletico: da lui ho imparato a giocare con e per la squadra, non abbandonare mai il compagno in difficoltà”. Sono le parole rilasciate da Griezmann in merito alla sua scelta di restare a Madrid. Tali dichiarazioni, fanno capire chiaramente come ancheresterà ai Colchoneros nella prossima stagione. Sfuma dunque qualsiasi ideadi portarlo in bianconero durante questa calda estate di mercato.L'articolo“l’annuncio”all’Atletico SPORTFAIR.