Jump Force | anche il manga Bleach si aggiunge al roster del gioco

Jump Force : disponibile il primo trailer del gameplay con Goku - Rubber e Naruto (VIDEO) : 6 Più passa il tempo sempre più notizie ed aggiornamenti provengono dal nuovo titolo videoludico [VIDEO] ispirato ai personaggi della rivista giapponese Shonen Jump: Jump Force. Il gioco è un crossover con protagonisti i personaggi di Dragon Ball, One Piece e Naruto. Durante la recente conferenza di Microsoft svoltasi all'E3, è stato presentato il primissimo trailer legato al videogame di genere picchiaduro prodotto dalla Bandai ...

Light Yagami e Ryuk si mostrano in un nuovo teaser di Jump Force : Jump Force è stato presentato all'E3 con un trailer che mostrava alcune sequenze di gameplay e tanti personaggi del gioco, anche se la curiosità dei fan è stata solleticata principalmente dagli ultimi secondi del video di reveal, durante i quali comparivano Light Yagami e Ryuk del brand Death Note.Nonostante quindi non abbiamo ancora visto combattere questi due personaggi e non è chiaro se faranno parte della lista dei combattenti giocabili, ...

E3 2018 : Jump Force - prova : Il mondo è nuovamente sull'orlo dell'estinzione. Un misterioso potere vuole spazzare via tutto quello che conosciamo, dal Monte Cervino a Times Square. L'unica speranza dell'umanità è rappresentata da un manipolo eterogeneo di eroi che si riunisce per la sfida finale: la Jump Force.Un gruppo di eroi davvero strepitoso, capace di far sembrare la Justice League e gli Avengers una riunione di boyscout. All'interno della Jump Force troveremo infatti ...

Il nuovo video di Jump Force mostra in azione i protagonisti di Naruto - Dragon Ball e One Piece : Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer relativo all'attesissimo Jump Force.Come riporta Dualshockers il video mostra vari personaggi provenienti dal mondo di Dragon Ball, One Piece e Naruto del calibro di Zoro, Sasuke, Goku, Frieza, Naruto, e Luffy. Il filmato si focalizza sulle velocissime mosse che i personaggi sono in grado di effettuare, gli effetti inseriti dai ragazzi di Spike Chunsoft rendono il tutto molto spettacolare.E' stato ...

Il nuovo esplosivo video gameplay di Jump Force mostra uno scontro tra Zoro e Sasuke Uchiha : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un nuovo video di gameplay dedicato al suo picchiaduro crossover tra Dragon Ball, Naruto, One Piece e Death Note, Jump Force, annunciato all'E3 2018.Come segnala Dualshockers, il filmato mostra due personaggi molto popolari mentre si affrontano in battaglia, Zoro di One Piece e Sasuke Uchiha di Naruto.Ecco qui il video:Read more…

E3 2018 : Jump Force : il picchiaduro crossover tra Dragon Ball - Naruto - One Piece e Death Note si mostra in un video gameplay : Nel corso della conferenza E3 2018 di Microsoft, sono stati fatti numerosi annunci, tra i giochi protagonisti va sicuramente segnalato il picchiaduro crossover tra Dragon Ball, Naruto, One Piece e Death Note, Jump Force.Dopo il trailer di annuncio, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo ammirare 3:36 minuti di video gameplay pubblicati da Bandai Namco Entertainment Asia e, nello specifico, possiamo dare un sguardo a Monkey D. Luffy, Goku ...

Jump Force - tutto cio' che sappiamo sul nuovo titolo di Bandai Namco - SpazioGames.it : Rufy affrontare Frieza in quello che sembra essere il nostro mondo. A conferma del fatto che sono tutti i loro mondi ad essersi uniti al nostro, e che non vi sono stati unicamente proiettati i ...