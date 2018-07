Joe Strummer 001 | inediti e rarità in ricordo dell’ex Clash

gqitalia

(Di lunedì 2 luglio 2018) Collegare il nome di Joeai Theviene spontaneo, anche perché fu il fondatore e leader indiscusso della band che, tra gli anni’70 e ’80, travolse il mondo della musica con la sua ondata punk. Nella sua vita però ci furono anche dei lavori da solista e altre formazioni come 101ers, The Pogues e The Mescaleros, con cui suonò fino alla sua morte, avvenuta nel 2002 per un infarto improvviso. Solo dopo la sua scomparsa si scoprì un archivio, nel giardino dietro la sua casa, ricco di scritti e cassette tanto da far contare oltre 20.000 pezzi. Tra l’altro Joe era solito nascondere le canzoni all’interno delle registrazioni: alcune erano sovraimposte, mentre altre sono state trovate dopo svariati minuti di silenzio (quando ormai sembrava non esserci più nulla). Un’eredità importante e preziosa che è pronta per arriva, in parte, al suo pubblico con ...