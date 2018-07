Jersey Shore | Deena Cortese è incinta | aspetta un figlio con il marito Chris

Jersey Shore : Ronnie vorrebbe la custodia della figlia dopo l’ultima lite con la ex fidanzata : Ancora tempesta sulla coppia The post Jersey Shore: Ronnie vorrebbe la custodia della figlia dopo l’ultima lite con la ex fidanzata appeared first on News Mtv Italia.

Jersey Shore : Ronnie Magro e la fidanzata hanno fatto pace - dopo che la figlia è finita in ospedale : L'emergenza li ha fatti riavvicinare The post Jersey Shore: Ronnie Magro e la fidanzata hanno fatto pace, dopo che la figlia è finita in ospedale appeared first on News Mtv Italia.

Jersey Shore : Ronnie Magro vuole il test di paternità - dopo la brusca fine con la mamma di sua figlia : Oh oh The post Jersey Shore: Ronnie Magro vuole il test di paternità, dopo la brusca fine con la mamma di sua figlia appeared first on News Mtv Italia.

Jersey Shore : papà Ronnie ha pubblicato la prima foto della figlia Ariana : Un amore! The post Jersey Shore: papà Ronnie ha pubblicato la prima foto della figlia Ariana appeared first on News Mtv Italia.

Jersey Shore : Ronnie e la mamma di sua figlia si sono lasciati - sarebbe colpa di quello che lui ha fatto durante la Family Vacation : La piccola è nata un mese fa The post Jersey Shore: Ronnie e la mamma di sua figlia si sono lasciati, sarebbe colpa di quello che lui ha fatto durante la Family Vacation appeared first on News Mtv Italia.

Jersey Shore - Ronnie Magro : mega lite sui social con la fidanzata e mamma di sua figlia : Ahi! The post Jersey Shore, Ronnie Magro: mega lite sui social con la fidanzata e mamma di sua figlia appeared first on News Mtv Italia.