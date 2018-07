Ivrea | città industriale del XX secolo | diventa patrimonio Unesco

Patrimonio Unesco - sì alla città di Ivrea ma non passa (per ora) la candidatura delle Colline del Prosecco : “Ivrea, la città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, è il 54esimo sito Unesco italiano. Un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata dal movimento Comunità e qui pienamente portata a compimento, in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è considerato parte integrante del processo produttivo”. Le parole sono del ministro dei ...

Risultati Ivrea elezioni 2018 - flop dei 5 stelle nella città dei Casaleggio : solo quarti : Sarà ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra a Ivrea. Niente da fare per i 5 stelle, nella città simbolo della famiglia Casaleggio, dove ogni anno si tiene il raduno del Movimento e dove ...

