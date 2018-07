Italiani alle prese con le zanzare | ecco come liberarsene in modo sicuro | 4 soluzioni a

Spread - il piano del sottosegretario alle Infrastrutture Siri per ridurlo : “Btp solo per gli Italiani con rendimenti più alti” : Emettere titoli di Stato “riservati a famiglie italiane” offrendo loro rendimenti più alti. Cosa che di per sé comporta evidentemente un aumento dei tassi di interesse medi pagati sul debito pubblico italiano e, di conseguenza, un allargamento del differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi (lo Spread). Ma è proprio questo il piano delineato in un’intervista al Corriere della Sera dal sottosegretario alle Infrastrutture ...

Migranti - naufragio al largo della Libia : 100 dispersi. Morti 3 bambini. Porti Italiani chiusi alle ong : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone é affondato a sei...

Migranti - naufragio al largo delle coste libiche. «Cento dispersi in mare». Porti Italiani chiusi alle ong : Emittenti televisive arabe parlano di una nuova tragedia del mare al largo delle coste della Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa...

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi Italiani in Europa : Tutti i paesi Ue vogliono rinnovare il regolamento Dublino. Il problema è capire come:?aumentare gli obblighi di solidarietà o rifiutare la ridistribuzione. L’Italia sarebbe avvantaggiata dalla prima opzione, promossa da Angela Merkel. Eppure si schiera per la seconda:?quella sponsorizzata dal blocco di Visegrad, dall’Austria e «dall’altra Germania» di Horst Seehofer, il ministro degli Interni che osteggia la Cancelliera...

Ex parlamentari : 'Tagliano i vitalizi per mettere mano alle pensioni degli Italiani' : L’associazione degli ex parlamentari annuncia battaglia contro la delibera sul taglio dei vitalizi approdata oggi in ufficio di presidenza alla Camera: proprio questo pomeriggio si è svolta a Montecitorio una conferenza stampa con Antonello Falomi e Giuseppe Gargani, i quali hanno spiegato nel dettaglio i motivi della loro opposizione a questo provvedimento voluto dal Presidente della Camera [VIDEO] Roberto Fico. Falomi: 'Togliere vitalizi è ...

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi Italiani in Europa : Tutti i paesi Ue concordano nel rinnovare gli Accordi di Dublino anche se si dividono tra chi spinge per aumentare gli obblighi di solidarietà e chi rifiuta la ridistribuzione. L'Italia beneficerebbe ...

Gli Italiani che credono alle favole e il governo più debole di sempre : Su un punto Matteo Salvini avrebbe (avrebbe) ragione, se non fosse diventato il migliore amico di gente come Orbán – che ha appena reso illegale ospitare migranti economici, chiudendo per sempre ai ricollocamenti europei – o degli austriaci. L’idea cioè che mentre il problema del regolamento di Dublino III e in generale delle migrazioni è sbloccare la questione del primo approdo, Francia e Germania propongono al contrario una bozza di ...

Quando Di Maio e Di Battista dicevano : "Togliamo le pistole dalle case degli Italiani e lo strapotere alle lobby delle armi" : "Togliamo le armi dalle case degli italiani". Non molto tempo fa, a maggio del 2015, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio lo scriveva su Facebook dopo la sparatoria di Miano, a Napoli, dove l'infermiere Giulio Murolo dopo una banale lite aveva aperto il fuoco e ucciso 4 persone, tra cui il fratello e la cognata, un vigile e un passante e ferito carabinieri e poliziotti. Murolo aveva in casa tre armi: una pistola, un fucile e un fucile ...

Sarri-Chelsea - è fatta : nel suo staff anche due allenatori Italiani in cerca di rilancio : Manca solo l'ufficialità, ma tutti i dubbi sono ormai dissipati. Maurizio Sarri sbarca in Premier League, sarà lui l'allenatore del Chelsea del futuro: probabilmente ci sarà...

Salvini posta su Facebook la foto della casa sinti demolita : 'Dalle parole ai fatti - prima gli Italiani' : 'Questa mattina a Carmagnola , Torino, , dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti. prima gli italiani'. Lo scrive in un ...

Matteo Salvini ci porta a un passo dalle leggi razziali : e gli Italiani lo applaudono pure : L'innovativa iniziativa di Matteo Salvini, peraltro, non ha nulla di nuovo e risale a circa 90 anni fa: proprio poco prima dell'introduzione delle leggi razziali, il regime fascista censì gli ebrei italiani presenti sul territorio nazionale e quello strumento apparentemente innocuo venne poi utilizzato per fare rastrellamenti di massa e avviare gli ebrei alla deportazione. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, Salvini altro non fa che riproporre ...

Povertà : 2 - 7 milioni di Italiani alle mense dei poveri : E' quanto rivela il rapporto della Coldiretti sulla Povertà alimentare e lo spreco. Tra le categorie più deboli, 455mila bambini e 200mila anziani sopra i 65 anni - Sono sempre di più i nuovi poveri, ...