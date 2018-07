Italia | migliora ancora il mercato del lavoro

Settecolli - Panziera fa 2'07''16 e migliora il record Italiano nei 200 dorso : Con il tempo di 2'07''16 Margherita Panziera migliora il record italiano nei 200 dorso donne, e quello del Settecolli stabilito nel 2012 dalla giapponese Terakawa. Il precedente primato italiano ...

Panziera migliora il record Italiano nei 100 dorso : La gara ha visto il bis della danese Pernille Blume che in 52'72 si permette di battere la primatista del mondo la svedese Sarah Sjoestroem , 52'77, e Femke Heemskerk , 53'31, . 'Sono contenta era da ...

Amazon si affida agli sviluppatori per migliorare Alexa in Italiano : (Foto: Amazon) Pochi giorni fa abbiamo parlato dell’imminente arrivo in Italia di Alexa, l’assistente vocale realizzata da Amazon. Il gruppo si sta decisamente preparando a portare l’apprezzato software anche nel nostro paese, ma un passaggio fondamentale perché questo avvenga è assicurarsi di avere a disposizione una comunità di sviluppatori esterni che possa scrivere app in grado di garantire il funzionamento di Alexa con le ...

Google ha migliorato le traduzioni con l'intelligenza artificiale. Anche in Italiano : “Siamo in una primavera dell’intelligenza artificiale”, diceva due anni fa John Giannandrea, che allora, a Google, era a capo di questo settore di ricerca (prima di essere scippato da Apple). Negli ultimi anni infatti sono cresciuti gli strumenti che fanno uso di sistemi di AI (Artificial Intelligence), e soprattutto di una sua branca specifica nota come machine learning, che sviluppa algoritmi in grado di apprendere e ...

Atletica – Crippa da record : nel mezzofondo U23 Yeman migliora il crono Italiano : Terzo primato nazionale del 21enne azzurro Yeman Cripa in questa stagione: 7:43.30 per battere il crono di Stefano Mei dopo quasi 33 anni. Il 19enne cubano Echevarria vola a 8,66 nel lungo, Barshim 2,38 nell’alto Ancora un record di Yeman Crippa. Per la terza volta in poco più di un mese, il 21enne azzurro riscrive una migliore prestazione italiana under 23 del mezzofondo e questa sera tocca ai 3000 metri con 7:43.30 nel meeting ...

Governo - Global Blue : migliorare il Tax Free Shopping in Italia : Roma, 7 giu. , askanews, 'Auguri di buon lavoro al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e a tutto il suo esecutivo, in particolare ai ministri Alberto Bonisoli e Gian Marco Centinaio'...

Giovanni Malagò : “Dobbiamo migliorare il rapporto sport-scuola - Bussetti per risolvere il problema. L’Italia è un grande Paese ma…” : Giovanni Malagò insiste da sempre sull’importanza dello sport nella scuola, fin dal suo insediamento alla Presidenza del Coni batte il tasto su questo punto del suo programma e giorno dopo giorno cerca di raggiungere il suo obiettivo. Si tratta di una missione molto complicata e certamente non semplice da attuare e che richiede parecchio tempo. Il numero 1 dello sport italiano oggi ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero parlando ...

Nasce il Governo Conte - la lista dei ministri. Alle 16 il giuramento. Il premier : «Lavoriamo per migliorare la vita agli Italiani» : Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l'incarico a formare il Governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo dello Stato la lista dei ministri. Il giuramento del nuovo Governo avverrà domani, al Quirinale, Alle ore 16.--I ministri. Al Tesoro Giovanni Tria, preside della facoltà di Economia dell'università Tor Vergata a Roma. Enzo Moavero Milanesi va invece agli Esteri. ...

Report - in Italia migliorano i conti ma debiti oltre i 4 mld : “Il paziente migliora, anche se ancora non gode di buona salute”. E’ questa la sintesi tracciata dal ‘ReportCalcio’, lo studio della Figc sviluppato in collaborazione con Arel (Agenzia di ricerche e legislazione) e PwC (PricewaterhouseCoopers) con l’obiettivo di analizzare la situazione del calcio italiano. Il documento presentato oggi a Milano, nell’ambito delle celebrazioni per il 120° anniversario ...

Italia-Arabia Saudita 2-1 - decidono i gol di Balotelli e Belotti. C’è tanto da migliorare… : Italia-Arabia Saudita- Vince l’Italia grazie ai gol messi a segno da Balotelli e Belotti. Una buona Italia, specie nel primo tempo. Intraprendente offensivamente e con tanta voglia di fare bene. Bene il tridente offensivo. Balotelli ha mostrato tutto il suo valore e la volontà di ritornare grande. Bene anche Insigne, troppo emozionato Politano. RITORNO AL […] L'articolo Italia-Arabia Saudita 2-1, decidono i gol di Balotelli e ...