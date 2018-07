Istat | ‘Record contratti a tempo’ Di Maio | ‘In dl Dignità limiti al precariato’ E

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 luglio 2018) Disoccupazione giovanile al minimo dal 2012 e nuovo record di occupati a tempo. L’dà i dati, la politica li interpreta a proprio piacimento. E così l’exploit deia tempo determinato diventa oggetto di scontro tra l’attuale vicepremier Luigi Die l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Per il primo non è una buona notizia: “È il boom del precariato” dice. Per il secondo, invece, è tutto merito del Jobs Act, che “ha permesso di recuperare un milione di posti di lavoro, di cui più della metà a tempo indeterminato. E cosa dice il ministro del lavoro italiano, Di? ‘Stasera smantelliamo il JobsAct‘. Fantastico”. Una polemica nata sui numeri. I DATI DELL’– Secondo l’, il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a maggio è calato al 31,9% (-1,0 punti percentuali su ...