Istat | disoccupazione maggio 10 | 7% | minimo dal 2012

Istat : disoccupazione ai minimi nel Tirolo - record negativo a Bagheria : L'Istat punta i riflettori sui sistemi locali del lavoro, cioè aree, che possono comprendere più municipi, al cui interno le persone si spostano per seguire la loro occupazione. Analizzando i dati ...

Istat - valli tirolesi 'senza' disoccupazione : Bagheria al top : L'Istat punta i riflettori sui sistemi locali del lavoro, cioè aree, che possono comprendere più municipi, al cui interno le persone si spostano per seguire la loro occupazione. Analizzando i dati ...

**Lavoro : ’Istat - in 1° trim. disoccupazione all’11 - 1%** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Nel primo trimestre dell’anno il tasso di disoccupazione si attesta all’11,1% con una crescita di 0,1 punti rispetto al trimestre precedente e in flessione di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2017. I disoccupati sono 2 milioni 893 mila. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat. L'articolo **Lavoro:’Istat, in 1° trim. disoccupazione all’11,1%** sembra ...

**Lavoro : ’Istat - in 1° trim. disoccupazione all’11 - 1%** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Nel primo trimestre dell’anno il tasso di disoccupazione si attesta all’11,1% con una crescita di 0,1 punti rispetto al trimestre precedente e in flessione di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2017. I disoccupati sono 2 milioni 893 mila. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat. L'articolo **Lavoro:’Istat, in 1° trim. disoccupazione all’11,1%** sembra ...

Istat : disoccupazione in lieve aumento rispetto al trimestre precedente : Nel complesso, l'economia dei paesi dell'area Euro è cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,5% nel confronto con il primo trimestre del 2017. In Italia la crescita economica è ...

Lavoro - Istat : nel primo trimestre disoccupazione sale all'11 - 1% : Roma, 12 giu. , askanews, Nei primi tre mesi dell'anno il tasso di disoccupazione, dopo la diminuzione dello scorso trimestre, è aumentato di 0,1 punti in termini congiunturali portandosi all'11,1%. ...

Istat : record di occupati - ma cresce la disoccupazione giovanile : Istat: ad aprile 2018 registrato il record storico di occupazione in Italia, con 23,3 milioni. Superato di 23mila unità il picco risalente al mese di aprile del 2008, con la disoccupazione che rimane stabile all’11,2%, ma torna ad aumentare quella giovanile che raggiunge la soglia del 33,1%, +0,6% rispetto al mese di marzo. Aumentano anche le persone in cerca di occupazione: +0,6% (+17mila) rispetto al mese precedente, + 0,8% (+24mila) su ...

Istat : record di occupati ad aprile - ma cresce la disoccupazione giovanile : Istat: ad aprile 2018 registrato il record storico di occupazione in Italia, con 23,3 milioni. Superato di 23mila unità il picco risalente al mese di aprile del 2008, con la disoccupazione che rimane stabile all’11,2%, ma torna ad aumentare quella giovanile che raggiunge la soglia del 33,1%, +0,6% rispetto al mese di marzo. Aumentano anche le persone in cerca di occupazione: +0,6% (+17mila) rispetto al mese precedente, + 0,8% (+24mila) su ...

Istat - disoccupazione stabile ad aprile : L' Istat fornisce gli ultimi dati sulla disoccupazione. Ad aprile il tasso si attesta all'11,2%, stabile rispetto a marzo. Le persone in cerca di occupazione sono in aumento dello 0,6% , +17 mila, . I ...

Istat : occupati superano livelli pre-crisi. Disoccupazione stabile - : Rispetto al 2008 ora si contano più donne, più anziani ed è nettamente più alta la quota dei tempi determinati. Per l'effetto combinato della crescita degli occupati , record storico, e di quello di ...

Istat : ad aprile disoccupazione stabile all'11 - 2% - occupati record a 23 - 2 milioni : Ad aprile il tasso di disoccupazione resta stabile all'11,2%. Lo rileva l'Istat, spiegando che per effetto degli arrotondamenti la variazione rispetto al mese precedente è...

Lavoro - Istat : ad aprile disoccupazione giovanile sale al 33 - 1% : Stabile il tasso di disoccupazione rispetto a marzo all'11,2% tornata sui livelli della seconda metà del 2012; fra i lavoratori aumentano le donne -

Lavoro - Istat : “Ad aprile risale la disoccupazione giovanile. Record di posti a termine - giù quelli stabili” : Occupati in aumento fino a quota 23,2 milioni, 23mila in più rispetto al picco toccato prima della crisi. Ma in aprile, rileva l’Istat, sono cresciuti solo quelli a termine, mentre i dipendenti permanenti sono calati di 37mila unità. Così si rinnova anche il Record assoluto relativo al numero di dipendenti precari: sono 2 milioni 973 mila. E se il tasso di disoccupazione generale resta inchiodato all’11,2%, quello dei giovani under ...

Istat : disoccupazione stabile all'11 - 2% : 11.00 Tasso di disoccupazione stabile all'11,2% ad aprile. Lo comunica l'Istat, sottolineando che "la disoccupazione è tornata sui livelli della seconda metà del 2012". La stima delle persone in cerca di lavoro segna però +0,6% su marzo e +0,8% su base annua. I disoccupati sono 2 mln 912.000 e gli occupati 23 mln e 200.000,record storico ma con un'alta quota di tempi determinati. disoccupazione giovanile al 33,1%: -0,6% congiunturale e +2,5% ...