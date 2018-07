«Io ero in carcere e tu sfilavi in orbace» La lettera a Leone che svela il carattere di

Torino - non ci sono braccialetti elettronici : Niccolò resta in carcere. La madre in sciopero della fame : “Caso sempre più comune” : “Dall’11 giugno mio figlio dovrebbe essere a casa agli arresti domiciliari, ma si trova ancora in carcere perché mancano i braccialetti elettronici”. Luisella Piazza è la madre di Nicolò Mirandola, un giovane falegname arrestato per “concorso morale” per il corteo contro il comizio di Casapound del 22 febbraio a Torino. Ha iniziato oggi uno sciopero della fame di fronte al carcere delle Vallette dove suo figlio è detenuto dal 29 di marzo. Tre ...

Francia - clamorosa evasione dal carcere : pericoloso rapinatore fugge in elicottero [VIDEO] : Il pericoloso gangster francese Redoine Faid riesce a fuggire per la seconda volta da un carcere di massima sicurezza Una rocambolesca ed incredibile fuga da un carcere di massima sicurezza avvenuta niente di meno che con un elicottero. Non si tratta della sceneggiatura di un film di Hollywood, bensì di un fatto di cronaca avvenuto ieri in Francia, dove il famoso e pericolo rapinatore Redoine Faid, è riuscito a fuggire dal carcere di Reau, ...

Come in un film - la spettacolare fuga del rapinatore pluripregiudicato : evade dal carcere con un elicottero : Si chiama Redoine Faid, e fino a ieri si trovava nel carcere di Réau en Seine-et-Marne, dove doveva scontare una pena di 25 anni per l’uccisione di un agente avvenuta nel corso della rapina. Ora è l’uomo più ricercato di Francia. Nel 2013 era stato protagonista di una prima fuga. Ieri, domenica 1 luglio, un elicottero è atterrato in un’area del carcere. A bordo, tre complici armati. Nelle immagini, registrate da un detenuto, il ...

Spettacolare evasione dal carcere in Francia : rapinatore fugge in elicottero dalla prigione : Spettacolare evasione dal carcere per Redoine Faid, ladro di 46 anni che è riuscito a fuggire in elicottoro dalla prigione di Reau, città che si trova a sud-est di Parigi. Ad aiutarlo tre complici "pesantemente armati". Per Faid si tratta della seconda fuga da un penitenziario dopo quella del 2013, finita con la sua nuova cattura dopo sei settimane.Continua a leggere

