Inter | ufficiale l’arrivo di Asamoah

Ufficiale De Vrij all'Inter : Stefan De Vrij è un giocatore dell'Inter. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. 'L'Inter - si legge - comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il ...

Calcio : ufficiale De Vrij all'Inter : ANSA, - MILANO, 2 LUG - Stefan De Vrij è un giocatore dell'Inter. Lo annuncia il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. "L'Inter - si legge - comunica di aver perfezionato un contratto di ...

Politano all'Inter / Calciomercato - ufficiale : giovedì la presentazione alla stampa : Politano all'Inter, accordo raggiunto con il Sassuolo: visite mediche effettuate, l'esterno offensivo ironizza, "non era in lista di nozze". Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:53:00 GMT)

Inter - ufficiale l'acquisto di Politano : 'Essere qui un emozione. San Siro da brividi' : Prime parole da nuovo giocatore dell'Inter per Matteo Politano. 'Essere qui - spiega Politano a Inter Tv - è bellissimo, per me è una giornata importantissima: sono emozionato e non vedo l'ora di ...

Inter - ufficiale l’arrivo di Politano : i dettagli : Matteo Politano è un nuovo calciatore dell’Inter, arriverà dal Sassuolo, club con il quale ha fatto molto bene nelle ultime stagioni Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’ufficialità è stata data dalla società nerazzurra con una nota sul suo sito; l’attaccante classe 1993 arriva con la formula dell’acquisizione dal Sassuolo a titolo temporaneo con diritto di opzione. ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Carraro dall'Inter : BERGAMO - L' Atalanta ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Marco Carraro dall' Inter , cui viene concesso il diritto di ricompra. Il centrocampista di Malcontenta, frazione sia del ...

Calciomercato Inter - ufficiale la cessione di Nagatomo al Galatasaray : ancora una partenza per il FFP : Il mercato in entrata e non solo, dopo l'arrivo di Radja Nainggolan e la chiusura dell'affare Politano l'Inter pensa anche alle uscite. Molto attiva la società nerazzurra, che continua a lavorare per ...

Calciomercato Inter - ufficiale : Nagatomo al Galatasaray : MILANO - Yuto Nagatomo passa a titolo definitivo al Galatasaray . Lo ha annunciato l' Inter tramite il seguente comunicato: "FC Internazionale Milano annuncia di aver trovato un accordo con il ...