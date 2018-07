Infortunio Cavani | dall’Uruguay l’indiscrezione che fa tremare i tifosi

Mondiali 2018 - l’Infortunio di Cavani è piuttosto serio. Quasi certa l’assenza in Uruguay-Francia : L’entusiasmo per la qualificazione ai quarti di finale si è un po’ affievolito in casa Uruguay. I primi accertamenti svolti da Edinson Cavani, infortunatosi nel match vinto contro il Portogallo (doppietta del Matador), non portano buone notizie. Per l’attaccante, che attende il risultato dell’ecografia, si dovrebbe trattare di rottura fibrillare del gemello della gamba destra. Una diagnosi che renderebbe impossibile la presenza ...

Mondiali - Infortunio Cavani : “spero sia nulla di serio” : “Ho sentito una ‘pizzicata’ al polpaccio sinistro e ho capito subito che non potevo continuare. Ora Dio voglia che non sia nulla di serio”. Così, nel dopopartita di Sochi, Edinson Cavani, match winner contro il Portogallo ma costretto a uscire al 29′ st, sorretto da Ronaldo, per infortunio. Si teme qualcosa di serio, ma Cavani dice “non sono un medico, e quindi bisogna attendere l’esito delle ...

Infortunio Cavani - gli ultimi importanti aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante : Infortunio Cavani – Partita fantastica dell’Uruguay nella gara degli ottavi di finale dei Mondiali in Russia contro il Portogallo ma soprattutto prestazione da incorniciare da parte di Cavani a preoccupare sono però le condizioni dell’attaccante dopo l’Infortunio. Ecco le dichiarazioni del diretto interessato: “sono veramente felice, spero che l’Infortunio non sia nulla. La verità è che è davvero emozionante ...

Infortunio Cavani - il gesto di Cristiano Ronaldo è commovente : Infortunio Cavani – Emozioni e colpi di scena nel secondo match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali in Russia, si sono affrontate Uruguay e Portogallo che hanno dato vita ad una partita avvincente. Super prestazione del Matador Cavani, autore di una doppietta, per l’ex Napoli anche un Infortunio che può rivelarsi pesantissimo in vista del proseguo della competizione. Quello di Cristiano Ronaldo è un bellissimo gesto di ...

Mondiali Russia 2018 - suona l’allarme in casa Uruguay : le ultime sull’Infortunio di Cavani : Secondo le prime indiscrezioni, l’attaccante uruguagio avrebbe riportato un problema non di poco conto al gemello A Sochi si gioca il secondo ottavo di finale dei Mondiali di calcio, in campo Uruguay e Portogallo. Sudamericani in vantaggio al nono minuto del primo tempo con Cavani, abile a segnare di testa su passaggio di Suarez. AFP PHOTO / Odd ANDERSEN Al decimo minuto della ripresa, sempre di testa il pareggio portoghese con Pepe, ...

Infortunio Cavani / Stiramento alla coscia e Mondiale finito per il Matador? : Infortunio Cavani, Stiramento alla coscia e Mondiale finito per il Matador? Oscar Washington Tabarez e l'Uruguay tremano dopo la splendida vittoria agli ottavi contro il Portogallo di Cr7.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 22:19:00 GMT)