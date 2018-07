Industria | Csc | a giugno e 2° trim +0 | 2% | crescita a ritmo fiacco

sportfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Roma, 2 lug. (AdnKronos) – La produzionele italiana torna a crescere nel secondoestre 2018 ma avanza con un. La variazione congiunturale prevista nella media dei mesi primaverili è di +0,2%, dopo il calo dello 0,3% nel primoestre. Tale dinamica è spiegata dal rimbalzo dell’attività rilevato in maggio (+1,1%, dopo -1,2% in aprile) e da una sostanziale stabilizzazione in(+0,2%). La fiducia degli imprenditori manifatturieri, in graduale peggioramento da marzo, è coerente con un andamento debole della produzionele nei prossimi mesi, specie per il rallentamento della domanda estera. Asi registra un aumento della produzionele dello 0,2% su maggio, quando è stato stimato un recupero dell’1,1% su aprile. E’ quanto emerge dalle rilevazioni contenute nell’indagine rapida del Centro Studi di ...