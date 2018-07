Industria | Csc | a giugno e 2° trim +0 | 2% | crescita a ritmo fiacco 2

Industria : Csc - a giugno e 2° trim +0 - 2% - crescita a ritmo fiacco : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – La produzione Industriale italiana torna a crescere nel secondo trimestre 2018 ma avanza con un ritmo fiacco. La variazione congiunturale prevista nella media dei mesi primaverili è di +0,2%, dopo il calo dello 0,3% nel primo trimestre. Tale dinamica è spiegata dal rimbalzo dell’attività rilevato in maggio (+1,1%, dopo -1,2% in aprile) e da una sostanziale stabilizzazione in giugno (+0,2%). La fiducia ...