optimaitalia

: Incredibili funzioni extra per la S Pen del Samsung Galaxy Note 9 per musica e foto - wordweb81 : Incredibili funzioni extra per la S Pen del Samsung Galaxy Note 9 per musica e foto - OptiMagazine : Incredibili funzioni extra per la S Pen del Samsung Galaxy Note 9 per musica e foto - ilpk94 : @Tecno__Android le truffe e le bufale é normale, dato che é di #facebook. Giusto per dire quanto sia 'sicuro'. Funz… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) La S Pen del9 sarà portatrice essa stessa della rivoluzione in arrivo a breve per il phablet 2018? Con un lancio programmato ad inizio agosto, ecco che si moltiplicano le indiscrezioni pure sul pennino che accompagnerà, com'è nello stile del modello, il nuovo esemplare. Questo farà proprio un'innegabile passo in avanti, potendo contare su almeno dueaggiuntive non presenti sulla generazione precedente.Sul profilo Twitter @UniverseIce che, nelle ultime settimane, ci sta fornendo un numerovole di indiscrezioni proprio sul device pronto al lancio, apprendiamo in queste ore che proprio la S Pen del futuro9, avrà un tasto fisico dedicato a specifiche: queste saranno altre rispetto a quelle classiche utili per scrivere sul display, disegnare, catturare informazioni e molto altro ancora. Lo stesso canale social leaker ipotizza ...