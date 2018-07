In radio La scia il primo singolo di Klari

Dal 20 Giugno nei digital store e dal 22 nelle radio italiane “La scia” - il primo singolo di Klari : ALL MUSIC NEWS Dal 20 Giugno nei digital store e dal 22 nelle radio italiane “La scia”, il primo singolo di Klari Da Mercoledì 20 Giugno nei digital store e dal 22 nelle radio italiane “La scia” (Etichetta Riserva Sonora), il primo singolo della giovanissima cantautrice reggiana Claudia Chiarenza in arte Klari , canzone scritta con l’autore della Warner Music Italia Valerio Carboni. Il brano descrive la tendenza della ...

Marco Bresciani presenta il suo nuovo singolo 'Do-Re-Mi' a radio Bruno : Il grande Dj Marco Bresciani, amico da sempre di Radio Bruno e compagno di tante avventure, è stato ospite nei nostri studi per presentare la sua nuova hit dance per l'estate 2018 "Do-Re-Mi". In una ...