In Europa una morte su tre sarebbe ' evitabile' | in Italia sono 52mila l' anno

Sanità - Eurostat : “Una morte su tre in Europa è evitabile. Prima causa l’infarto” : Oltre 570mila morti sarebbero evitabili grazie alle conoscenze mediche e tecnologiche cui si dispone attualmente. A portare alla luce questi dati è un recente rapporto di Eurostat che analizza la condizione sanitaria e di prevenzione nel territorio europeo. Da questa ricerca emerge che la Prima causa di morte evitabile è l’infarto che coinvolge infatti un terzo delle vittime, vi è poi l’ictus (16%) ed il tumore del colon-retto (12%). ...

Lega - Salvini a Pontida : «Ora una Lega delle Leghe per vincere in Europa» : Per vincere anche l'anno prossimo, Matteo Salvini pensa a una federazione tra forze simili in Europa: «Non è la Lega che è cambiata, è il mondo che è cambiato. Abbiamo capito che da soli non andavamo ...

Verona - una grande opera su terreno agricolo per chiedere all'Europa decisioni efficaci sui migranti : 'Il Consiglio', ha dichiarato Gambarin, 'svolge un ruolo importante per definire una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura. Spero che l'Europa esista e resista e che gli Stati ...

Migranti - trattativa in Europa : il premier Conte trova una prima intesa con Macron : «Il premier Giuseppe Conte ha concordato con il presidente francese Macron conclusioni direttamente ispirate agli obiettivi Contenuti nella proposta italiana (European Multilevel Strategy for Migration) e ora si sta cercando di coinvolgere altri Paesi» sui Migranti. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi....

Consiglio Ue - Conte in parlamento : 'In Europa il Governo parla con una voce sola' : Il Governo, 'in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles

Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa : Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa Dietro le migrazioni di milioni di persone che vivono in Africa, Asia e America latina c’è anche il land grabbing. Un vero e proprio saccheggio, soprattutto da parte di inglesi e americani, che si sta consumando a danno delle comunità rurali […] L'articolo Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa proviene da NewsGo.

Sabatini : "Sampdoria - torniamo in Europa. All'Inter una feroce delusione" : La variazione di alcune situazioni nel governo cinese hanno avuto ripercussioni anche nel mondo del calcio e nel gruppo Suning e c'è stata una certa confusione rispetto al progetto iniziale. A quel ...

Sci alpino - la squadra di Coppa Europa femminile pronta ad una settimana di intenso lavoro : Le ragazze della squadra di sci alpino di Coppa Europa al lavoro fra lo Sport Service Mapei, Madonna di Campiglio e il Centro Preparazione Olimpica di Formia settimana di intenso lavoro per il gruppo femminile di Coppa Europa. Il team delle discipline tecniche di sottopone ad alcuni test atletici presso la struttura dello Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) nella giornata di venerdì 22 giugno con Luisa Bertani, Lara Della Mea, Anita Gulli, ...

Tribunale Ue contro Le Pen : "Restituisca 300mila euro all'Europarlamento" : Dunque, la leader politica francese ha fatto ricorso , chiedendo al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione che il Parlamento aveva preso nei suoi confronti. Ma con la sentenza il ...

Francia e Germania cercano una nuova intesa per l'Europa : ... formata dai socialdemocratici che spingono per l'accettazione delle proposte francesi, e la destra della Csu, l'ala bavarese del suo partito che vuole inasprire la politica migratoria della Germania ...

Merkel in bilico - una faida che destabilizza l’Europa : L’immigrazione spacca l’Europa. Italia contro Francia, Spagna contro Italia, Austria e Ungheria contro tutti e ora cristiano-sociali tedeschi contro cristiano-democratici tedeschi. Una...