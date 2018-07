In Assassin’s Creed Odyssey ognuno metterà in pratica il proprio credo

Assassin’s Creed Odyssey si distacca dalla serie tradizionale : Dopo l’annuncio ufficiale di Assassin’s Creed Odyssey, sono molti coloro che si sono chiesti come sia possibile produrre giochi della serie ambientati cronologicamente parlando prima di Origins, considerando che quest’ultimo titolo narra proprio la storia della nascita della confraternita degli assassini. Assassin’s Creed Odyssey: 400 anni prima di Origins! Il game director di Assassin’s Creed Odyssey ha ...

Assassin’s Creed Odyssey concede poco spazio a Cassandra? Ubisoft risponde : Cresce a dismisura l'attesa per Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della saga Ubisoft pronto a invadere il mercato durante il prossimo autunno. L'anno sabbatico di cui la serie ha beneficiato di recente ha indubbiamente aiutato il franchise, che con Assassin's Creed Origins è riuscito a dare una svolta alla propria carriera dopo diversi capitoli che non hanno brillato sotto il profilo delle novità implementate. Una della ...

Elementi RPG in Assassin’s Creed Odyssey : si ispira a The Witcher 3 e Skyrim : Ubisoft ha detto che Assassin's Creed Odyssey avrà un approccio RPG ancora più profondo del predecessore Origins. La notizia è stata riportata da Segmentenext: il director di Odyssey, Scott Phillips, circa tre anni fa, ha iniziato a discutere con il team di Assassin's Creed Origins sulle prospettive della serie per capire i futuri Elementi del gioco di ruolo. Alla domanda “quale direzione dovrebbe prendere questa serie e in che cosa deve ...

Novità Assassin’s Creed Odyssey al 26 giugno - focus su progressione e ricompense : L’E3 2018 è stato indubbiamente un appuntamento interessante per i fan di Assassin’s Creed Odyssey. Il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft si è infatti presentato in pompa magna alla annuale kermesse losangeliana, con i primi filmati di gameplay che hanno permesso di dare un primo sguardo a cosa attenderà i giocatori nel prossimo mese di ottobre. Ovviamente quanto mostrato di Assassin’s Creed Odyssey altro non era che un mero pretesto ...

Niente nudità in Assassin’s Creed Odyssey - una scelta giusta? : Non ci saranno nudità in Assassin's Creed Odyssey, anche se è praticamente confermato che ci saranno delle romance. Per romance intendiamo che il protagonista, sia uomo che donna, potrà intrattenere durante il corso del gioco delle relazioni amorose. In un Ask me Anything (AMA) su Reddit lo scorso weekend il creative director del gioco, Jonathan Dumont, ha confermato che i personaggi terranno i propri vestiti addosso durante il corso del ...

Tante novità su Assassin’s Creed Odyssey : finali multipli - mappa enorme - i dettagli : Assassin's Creed Odyssey avrà diversi finali che saranno collegati ai dialoghi (e come al solito non sono mancate le polemiche). Ad annunciarlo è stata proprio Ubisoft, che ha svelato tutte le novità in arrivo con il gioco a partire dalle navi fino alle romance. Di recente infatti Ubisoft ha partecipato a una sessione di Q&A proprio con i fan su Twitter che aspettano con ansia l’uscita di Assassin's Creed Odyssey in programma per il prossimo ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi dettagli da Ubisoft : Tramite una sessione di Q&A (Domande e risposte), Ubisoft ha svelato Nuovi dettagli su Assassin’s Creed Odyssey che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per Assassin’s Creed Odyssey Per la prima volta nella serie il gioco proporrà diversi finali, a seconda delle scelte compiute nei dialoghi Gli amanti dell’esplorazione acrobatica saranno felici di sapere del ritorno dei puzzle basati sul ...

Assassin’s Creed Odyssey : Ubisoft annuncia nuovi prodotti a tema : Ubisoft ha annunciato una nuova line-up di prodotti dedicati ad Assassin’s Creed Odyssey, tra cui un romanzo, un artbook e una guida ufficiale, che saranno pubblicati in tutto il mondo a partire da questo autunno. Attraverso le nuove pubblicazioni, gli appassionati potranno immergersi ancora di più nel mondo di Assassin’s Creed Odyssey, approfondendo la conoscenza del gioco e del suo scenario. Assassin’s Creed Odyssey: ...

Assassin’s Creed Odyssey modificherà il salto della fede - le indiscrezioni : Come prevedibile, Assassin's Creed Odyssey è stato una delle punte di diamante della conferenza Ubisoft dell'E3 2018: il publisher transalpino faceva parecchio affidamento sul nuovo capitolo dello storico franchise, e sembrerebbe che la fiducia fosse ben risposta. Il feedback proveniente dalla community è infatti ragionevolmente positivo, con gli utenti che sono presi dalla smania di scoprire quali saranno le effettive novità implementate nel ...

Dubbi sulla trama Assassin’s Creed Odyssey - come si inserirà nella serie? : Uno dei titoli più attesi dell'E3 2018 è stato senza Dubbio Assassin's Creed Odyssey: il nuovo capitolo dell'ormai storica saga edita da Ubisoft ha calamitato le attenzioni dei presenti e di chi era collegato da casa nel corso della propria conferenza (e non solo) mostrando i primi scampoli di gameplay. Una giocabilità che sembrerebbe propendere ancora di più verso le dinamiche RPG che hanno preso vita in Assassin's Creed Origins, e che nel ...

Assassin’s Creed Odyssey : disponibile il preordine per Xbox One : Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della celebre saga sviluppata da Ubisoft, è stato finalmente presentato all’E3 2018 di Los Angeles e può essere ora preordinato- Per chi non avesse seguito la conferenza, Assassin’s Creed Odyssey si sposta nell’Antica Grecia con i personaggi e le ambientazioni notevolmente differenti rispetto ad Origins. Troviamo, inoltre, diverse peculiarità come la mappa più grande mai creata ...

Polemiche Assassin’s Creed Odyssey su aderenza alla serie e cadenza annuale : Assassin's Creed Odyssey è finito al centro delle Polemiche perché non tutti hanno apprezzato il lavoro di Ubisoft. Tutti sapevano che quest’anno sarebbe arrivato il nuovo capitolo di Assassin’s Creed su PlayStation 4, Xbox One e PC e finalmente Ubisoft all’E3 di Los Angeles ha annunciato che il gioco uscirà il prossimo 5 Ottobre. Le solite Polemiche su Assassin's Creed Odyssey Sono però in arrivo tante novità in merito al seguito di ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia Assassin’s Creed Odyssey : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato un nuovo episodio della serie Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Odyssey, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 5 ottobre 2018 per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi di Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, Assassin’s Creed Odyssey supporterà Xbox One X e PS4 Pro con alcune caratteristiche ...

Assassin’s Creed Odyssey e The Division 2 svettano all’E3 2018 Ubisoft : i dettagli della conferenza : Indubbiamente tanta l'attesa per l'evento Ubisoft dell'E3 2018. Il publisher transalpino era infatti chiamato a mantenersi all'altezza di chi l'ha preceduto nei giorni scorsi – rispettivamente EA Play 2018, Microsoft, Bethesda e Square Enix – e poteva contare su una line up sulla carta assolutamente intrigante, considerando esclusivamente i titoli già preannunciati Si parte subito alla grande con Just Dance 2019: il titolo viene presentato a ...