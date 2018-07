In 10 al via a Wimbledon | si parte con la Giorgi e Fabbiano

Re Federer apre Wimbledon. Serena - via alla sfida : In campo oggi la numero 2 al mondo, la danese Caroline Wozniacki, in stato di grazia. Per Caro la rivale al debutto è la 32enne americana Varvara Lepchenko, numero 97 Wta. Da seguire oggi anche ...

Wimbledon al via - Federer a caccia del nono titolo : La numero uno al mondo Simona Halep dovrà gestire la sbornia della vittoria a Parigi, ma non ha mai brillato particolarmente a Wimbledon. Parte con non meno incertezze la danese Caroline Wozniacki, ...

Wimbledon - c'è anche Bolelli nel main draw : sono nove gli italiani al via - è record! : LONDRA , INGHILTERRA, - E' sempre più record di presenze azzurre nel tabellone principale del singolare maschile di Wimbledon . Dopo Lorenzo Sonego anche Simone Bolelli , numero 153 del ranking ...

Tennis - Wimbledon Federer-Nadal - sorteggio ok. Nove azzurri al via - è record : RIVINCITA PER LORENZI - Avversario australiano anche per Andreas Seppi, attualmente numero 43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, numero 211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Ha, ...

Wimbledon - al via solo Camila Giorgi : affronterà Anastasija Sevastova : LONDRA - Se i maschi azzurri ridono , con otto tennisti al via, , le donne italiane piangono. E' solo una la giocatrice tricolore nel main draw del singolare femminile di Wimbledon , terzo Slam della ...

Wimbledon - sorteggio positivo per gli otto italiani al via : LONDRA - Sono otto, record di presenze tricolori, i tennisti azzurri al via nel tabellone principale del singolare maschile di Wimbledon , terzo Slam della stagione, che scatta lunedì sui campi in ...

Tennis - Wimbledon 2018 : tutti gli italiani al via nelle qualificazioni. Sono tredici : Scattano oggi le qualificazioni per il tabellone principale di Wimbledon 2018. I Championships Sono ormai alle porte e saranno tredici gli azzurri al via nel terzo Slam dell’anno. Tra gli uomini Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Paolo Lorenzo e Matteo Berrettini Sono già presenti nel tabellone principale ed a loro sperano di aggiungersi altri azzurri. Sono tanti i Tennisti italiani (nove) che proveranno a raggiungere i loro ...

Tennis - Fabio Fognini : 'Vado via rosicando Devo risolvere il problema al piede - punto alla seconda settimana di Wimbledon' : C'è tanta amarezza nelle parole di Fabio Fognini , dopo la sconfitta in cinque set contro il n.4 del mondo Marin Cilic negli ottavi di finale del Roland Garros 2018. L'azzurro ha lottato come un leone, recuperando due parziali di ritardo ma non riuscendo a completare l'opera nella quinta frazione, ...

