wired

: Iliad, occhio ai costi imprevisti - micheleiurillo : Iliad, occhio ai costi imprevisti - SocialMediaUKRT : RT @pcexpander: Iliad, occhio ai costi imprevisti #pcexpander #cybernews #notizie #news #socialmedia #robadasocialmedia - MilanoCitExpo : Iliad, occhio ai costi imprevisti #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di lunedì 2 luglio 2018) L’operatore francesenon smette di far parlare di sé, vuoi per il quantitativo di persone già passate ai suoi servizi, vuoi per ragioni meno piacevoli come i problemi emersi nel corso degli ultimi giorni. Alle porte del weekend appena conclusosi, gli utenti che si sono lanciati per primi nell’acquisto di una simsi sono visti recapitare un sms che li avvisava di un addebito in arrivo, relativo al primo rinnovo della famigerata offerta da 5,99 euro al mese del gruppo. Alcuni degli sms in questione però sono arrivati con qualche giorno di anticipo rispetto alla data in cui effettivamente l’offerta si sarebbe dovuta rinnovare, e sono il frutto di un errore che la società ha già ammesso e sul quale sta già lavorando.si è già trovata un paio di volte nel mezzo di problematiche di gioventù questo genere, ma ha anche saputo superarle in tempi relativamente ...