“Ilary Blasi è scomparsa” Diserta ‘Balalaika’ e tutti lo notano | beccata lì

caffeinamagazine

: Ilary Blasi è molto preoccupata per il futuro del figlio Cristian… - DonnaGlamour : Ilary Blasi è molto preoccupata per il futuro del figlio Cristian… - livelifeVale : RT @Elaman58: Ilary blasi torna... Ha solo finto di lavorare per andare in vacanza. Doveva essere cacciata, viene pagata e ha professionali… - livelifeVale : RT @tvblogit: Balalaika, Ilary Blasi assente: i saluti in un collegamento 'fake' dal (finito) Wind Summer… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) I Mondiali in Russia sono un successo per Mediaset che in termini di ascolti ha polverizzato i numeri dei Mondiali Rai e Sky, eppure non tutto è rose e fiori. Ha suscitato perplessità tra il pubblico e sui social, l’anomala assenza della moglie di Francesco Totti dalla prima puntata di “Balalaika verso la finale”. Quando lo show sui Mondiali si fermò una settimana fa, nessuno dei conduttori precisò che la bella Ilary sarebbe tornata il 1° luglio. Si è pensato alla febbre del sabato sera, ma non stava male. Nessuno ha specificato dove fosse la bella conduttrice e perché non fosse presente in studio. Si palpava invece un certo imbarazzo. Dalle immagini era chiaro che lady Totti avesse registrato il messaggio dal palco del “Wind Summer Festival”, ma la kermesse romana si è conclusa lunedì 25 giugno. Dunque perché far credere che fosse impegnata su un altro luogo di lavoro specie ...