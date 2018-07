IL TAVOLO DEL CENTRODESTRA PUGLIESE RITROVI UNITA' PER TORNARE A VINCERE

TennisTAVOLO - Giochi del Mediterraneo 2018 : i tornei a squadre premiano Spagna e Slovenia : Si sono conclusi i tornei a squadre del Tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo: tra gli uomini oro alla Slovenia, mentre tra le donne affermazione della favoritissima Spagna, presentatasi a ranghi compatti all’appuntamento casalingo. In tutti i tabelloni sia individuali che a squadre gli azzurri non sono riusciti a spingersi oltre i quarti di finale nell’intera rassegna. Nel torneo maschile vittoria della Slovenia, che ...

TennisTAVOLO - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia out nei quarti con entrambe le squadre : Si ferma ai quarti di finale la corsa di entrambe le formazioni azzurre del Tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo: se per le donne la sfida contro la Spagna era abbastanza difficile, dopo il secondo posto nel girone di ieri, fa più male l’eliminazione della formazione maschile, estromessa dal Portogallo, dato che ieri la nostra selezione aveva vinto il raggruppamento. Nei quarti femminili l’Italia ha ceduto con un netto 0-3 alla ...

TennisTAVOLO - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia avanti in entrambi i tornei a squadre : Un percorso quasi perfetto ha portato l’Italia del Tennistavolo a superare la fase a gironi dei tornei a squadre ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona: al maschile la formazione azzurra ha vinto entrambi i confronti, conquistando il primo posto nel girone, mentre al femminile il bilancio è stato di una vittoria e di una sconfitta. Domani quarti, semifinali e finali. Nel Gruppo C del torneo maschile l’Italia ha battuto nella ...

TennisTAVOLO - Giochi del Mediterraneo 2018 : ori per Slovenia ed Egitto nei tornei di singolare : Si sono conclusi oggi pomeriggio a Tarragona i tornei di singolare del Tennistavolo validi per i Giochi del Mediterraneo: oro per lo sloveno Darko Jorgic nel tabellone maschile e per l’egiziana Dina Meshref in quello femminile. Domani scatteranno le fasi a gironi del tornei a squadre, che vedranno le finali sabato. La finalissima maschile ha visto la vittoria dello sloveno Darko Jorgic sull’iberico Jesus Cantero Juncal per 4-0 (11-8, ...

Libera : 'Ancora nessuna notizia del TAVOLO istituzionale riguardo il bene confiscato di contrada Olivola' : ... ideata dal comitato Don Peppe Diana di Caserta e dal coordinamento di Libera di Casera, di arte, musica, spettacoli ma anche riflessioni e denunce sociali che negli anni ha visto aumentare valore, ...

Italiaonline - oggi TAVOLO al Mise sul futuro dell'azienda : In concomitanza dell'incontro al ministero ci sarà a Roma un presidio. Intanto i lavoratori del gruppo scioperano oggi otto ore per dire no ai licenziamenti e ai trasferimenti -

TennisTAVOLO - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri si fermano ai quarti di finale : Dopo due giornate di risultati positivi arrivano cattive notizie per gli azzurri del Tennistavolo nei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i tre azzurri che avevano passato le due fasi a gironi si sono fermati ai quarti di finale. Non resta che concentrarsi sulle gare a squadre, che si svolgeranno nei prossimi due giorni. Nei quarti maschili, Mihai Razvan Bobocica ha ceduto per 3-4 al turco Ibrahim Gunduz, mentre Niagol Ivanov ...

TennisTAVOLO - Giochi del Mediterraneo 2018 : tre azzurri ai quarti - domani si gioca per le medaglie : Proseguono in maniera quasi perfetta per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: tre azzurri su quattro hanno superato oggi la seconda fase a gironi e sono entrati tra gli otto qualificati (per ciascun tabellone) alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo K Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-2 contro il lusitano Diogo Chen prima di cedere per 3-4 allo ...

Locatelli rilancia il tema del TAVOLO di concertazione tra frontalieri - sindacati e forze politiche e istituzionali : ... un'altra è entrare nei meandri fiscali e legislativi che regolano il mondo del frontalierato e il futuro di 65.000 persone e le rispettive famiglie, nonché i ristorni pesantissimi sull'economia di ...

Nicaragua in fiamme - la Chiesa al TAVOLO DEL dialogo : ... studenti, campesinos, madri delle vittime e rappresentanti della Chiesa - per cercare di promuovere la riconciliazione e una soluzione condivisa alla gravissima crisi socio-politica che attraversa ...

TennisTAVOLO - Giochi del Mediterraneo 2018 : molto bene gli azzurri in qualifica. I quattro superano la fase a gironi : Iniziano bene per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i quattro atleti impegnati hanno superato la prima fase a gironi e sono entrati tra i migliori sedici. Domani affronteranno una seconda fase a gironi che designerà gli otto qualificati alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo C Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-0 (11-5, 11-9, 12-10, 11-4) ...

Convocato il TAVOLO tecnico regionale della Cia-Agricoltori italiani : si apre uno spiraglio per il pagamento delle misure a superficie del Psr : La giunta regionale della Cia-Agricoltori italiani, riunitasi oggi a Palermo, ha approfondito le problematiche e le proposte di soluzione emerse dal tavolo tecnico sulle misure a superficie tenutesi giorno 21 giugno e nel quale l’assessore Edy Bandiera ed il dirigente generale Carmelo Frittitta hanno concretamente manifestato la disponibilità di trovare definitiva soluzione tecnica in merito al pagamento delle misure 11-12-13. A due mesi dalla ...

Ue - economisti a Conte : “Italia al TAVOLO con strategia chiara. Cruciali i negoziati sulla riforma dell’Unione monetaria” : Le recenti dichiarazioni di Emmanuel Macron e Angela Merkel “sono un segno importante della volontà dei due maggiori Paesi della eurozona di riformare l’Unione monetaria. La trattativa che si svolgerà durante l’incontro dei capi di governo la prossima settimana è quindi un momento da non sottovalutare e a cui l’Italia deve partecipare con una strategia chiara“. A scriverlo sono gli economisti Francesco Giavazzi, Lucrezia Reichlin e ...