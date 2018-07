Il sottosegretario della Lega ai Beni Culturali | Non leggo un libro da 3 anni Io

huffingtonpost

: Qualcuno ci spieghi come fa il ministro della famiglia Fontana, eletto in un partito che ha preso il 17% e rotti de… - sonolucadini : Qualcuno ci spieghi come fa il ministro della famiglia Fontana, eletto in un partito che ha preso il 17% e rotti de… - espressonline : E poi il sorteggio di Grillo, le confessioni di Renzi e Rita Pavone contro i Pearl Jam. Anche negli ultimi sette gi… - ignaziocorrao : #Trasporti, il Ministero è vicino a #Sicilia e si attiverà finalmente per il riconoscimento della… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Ilaie al Turismo Lucia Borgonzoni, durante la partecipazione alla trasmissione di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, rilasciato una lunga intervista a Geppi Cucciari e a Giorgio Lauro.Quando le è stato domandato quale fosse stato l'ultimoletto, la Borgonzoni ha risposto decisa: "poco, studio sempre cose per lavoro. L'ultima cosa che ho riletto per svago è Il Castello di Kafka, trefa. Ora che mi dedicherò alla cultura magari andrò più al cinema e a teatro". Insomma, non proprio un bel biglietto da visita per chi dovrebbe occuparsi di cultura e valorizzazione del nostro patrimonio a livello governativo.La Borgonzoni, incalzata sulle sue scelte di colore politico, ha poi raccontato: "Sono diventata leghista a 12, a Bologna, e mia madre, che votavaLombarda, mi faceva trovare tutto il ...