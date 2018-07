Il Settore Automotive dell' Italia si muove verso il basso | -0 | 83%

Il Settore Automotive dell'Italia si è mosso verso il basso - -2 - 83% - - giornata in discesa per Pininfarina - -3 - 79% - : Andamento depresso per il comparto italiano auto e ricambi . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Si è mosso in territorio positivo il Settore Automotive dell'Italia - +1 - 73% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler - +2 - 81% - : Balzo per il comparto italiano auto e ricambi che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell' EURO STOXX Automobiles & Parts e riporta una performance dell'1,73%, dopo i cali dei giorni scorsi ...

Il Settore Automotive dell'Italia prosegue la serie di quattro ribassi consecutivi : Calo per il comparto italiano auto e ricambi che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' indice europeo del Settore auto e ricambi . Il FTSE Italia Automobiles & Parts scivola a ...

Il Settore Automotive dell'Italia si è mosso verso il basso - -2 - 76% - su effetto Daimler : Andamento depresso per il FTSE Italia Automobiles & Parts, in scia al netto calo registrato dall' indice europeo del settore auto e ricambi sul crollo di Daimler per l'e ffetto dazi . L' indice delle ...

Effetto Daimler sul Settore automotive : Soffre il comparto dell'auto in Europa dopo che la tedesca Daimler ha avvertito che i profitti del 2018 subiranno una contrazione a causa dei nuovi dazi per l'import delle auto esportate dagli Stati ...

Targa Prova : dietrofront - ma il Settore Automotive è ancora in agitazione : La nuova circolare del Ministero dell’Interno fa ‘marcia indietro’ sulle sanzioni per le auto con Targa Prova Dopo l’enorme protesta avanzata sul web, rimarcata da numerose testate giornalistiche ed associazioni di categoria, il Ministero dell’Interno emana una nuova circolare in cui determina che, al momento, continua ad essere applicata la normativa come da prassi consolidata. Ovvero, niente sanzioni per chi ...

Targa Prova : dietrofront - ma il Settore Automotive è ancora in agitazione : Dopo l’enorme protesta avanzata sul web, rimarcata da numerose testate giornalistiche ed associazioni di categoria, il Ministero dell’Interno emana una nuova circolare in cui determina che, al momento, continua ad essere applicata la normativa come da prassi consolidata. Ovvero, niente sanzioni per chi circola con Targa Prova su autovettura immatricolata (veicolo usato o km0). La questione però non termina quì: il Ministero delle ...

Targa prova - Settore Automotive in ginocchio : è bufera : Sei un commerciante di automobili? Sei un esercente di officina di riparazione o carrozzeria? Hai una regolare p.iva? Hai un’autorizzazione di prova regolarmente rilasciata dalla Motorizzazione Civile (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)? Hai regolarmente assicurato la Targa prova? Ti hanno rilasciato l’autorizzazione sulla base di documentazione considerata corretta e sufficiente? NON BASTA!!! Da alcuni ...