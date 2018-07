blogo

: Il Segreto si sposta su Rete 4 (ma il motivo non sono gli ascolti) - SerieTvserie : Il Segreto si sposta su Rete 4 (ma il motivo non sono gli ascolti) - tvblogit : Il Segreto si sposta su Rete 4 (ma il motivo non sono gli ascolti) - BlogNews_it : Il Segreto si sposta eccezionalmente su Retequattro! -

(Di lunedì 2 luglio 2018) I Mondiali di calcio cambiano le carte in tavola nel palinsesto Mediaset e costringono ad una (giusta) scelta da prendere nella programmazione di Canale 5 che si vede trasferire in via straordinaria Ildalla sorella minore,4 che ospiterà per quattro prime serate la soap opera che appassiona il pubblico femminile sugli amori, i tradimenti e le storie che accadono in quel di Puente Viejo.Le puntate andranno in onda questa sera e domani alle 21:25 ma l'operazione si ripeterà anche martedì 10 e mercoledì 11 luglio alla stessa ora. Mentre su Canale 5, le puntate nella fascia del primo pomeriggio continueranno ad andare regolarmente in onda quando non verranno disputate le partite in fascia pomeridiana.prosegui la letturaIlsisu4 (ma ilnongli) pubblicato su TVBlog.it 02 luglio 2018 17:48.