IL SEGRETO | anticipazioni puntata di martedì 3 luglio su Rete 4

Il SEGRETO anticipazioni : ONESIMO va a trovare ELODIA ma… : Nelle prossime puntate de Il Segreto, lo strampalato ONESIMO Mirañar (Josè Gabriel Campos) deciderà di chiudere un aspetto della sua vita rimasto in sospeso; una volta che saranno passate le festività natalizie, il nipote di Dolores Asenjo (Maribel Ripoll) penserà infatti di lasciare per qualche giorno Puente Viejo e andrà a Jijona, luogo in cui risiede ELODIA (Carla Salas). Facciamo un breve ripasso delle vicende precedenti, nel caso qualcuno ...

Il SEGRETO - Adela e Carmelo prossimi alle nozze : anticipazioni 2 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, che nella settimana dal 2 al 6 luglio subisce – causa Mondiali – diverse modifiche per quel che riguarda la messa in onda dei suoi episodi. La più evidente è che le puntate di lunedì 2 e martedì 3 luglio si spostano in prima serata su ReteQuattro alle 21.25. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Ulpiano vuole vendicare il padre Il Segreto ...

Velvet Collection anticipazioni : EMILIO muore ma ha un figlio SEGRETO : A partire da martedì 3 luglio 2o18, Rai 1 trasmetterà la prima stagione di Velvet Collection, spin off della fortunata serie spagnola Velvet con protagonisti Paula Echevarria e Miguel Angel Silvestre. Scopriamo quindi insieme qualche succulenta novità… Le anticipazioni segnalano che la storia non sarà più ambientata a Madrid ma a Barcellona; Ana (Paula Echevarria), ritornata dagli Stati Uniti per aprire una nuova boutique dei grandi ...

Il SEGRETO anticipazioni spagnole : una donna misteriosa segregata in un castello : anticipazioni spagnole Il Segreto: nuovo mistero a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto ci annunciano l’entrata in scena di una donna misteriosa, Elsa. La giovane è interpretata da Alejandra Meco, conosciuta in Italia nel ruolo di Teresa Sierra di Una Vita. I telespettatori spagnoli stanno assistendo alla prime immagini di questa donna, di cui […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: una donna misteriosa segregata in ...

Il SEGRETO anticipazioni 2 luglio : appuntamento in prima serata su Rete 4 : Julieta impedisce il sabotaggio del concerto di Francisca, eppure la Dark Lady le promette vendetta.

ANTICIPAZIONI/ Il SEGRETO oggi e domani non va in onda su Canale 5 ma su Rete 4 : Cambia la programmazione della soap opera spagnola Il Segreto. Le ANTICIPAZIONI ufficiali rivelano che oggi e domani la telenovela con protagonista donna Francisca non verrà trasmessa su Canale 5 nel consueto appuntamento pomeridiano delle 15.30 circa. Il Segreto, infatti, lascerà spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2018 e per l'occasione approderà su Rete 4 nella prestigiosa fascia del prime time. oggi e domani la soap Il Segreto lascia ...

Il SEGRETO anticipazioni : da lunedì 2 a giovedì 5 luglio 2018 : Il Segreto passa in prima serata su Rete 4, stasera lunedì 2 e domani martedì 3. Non andrà in onda venerdì 6.

Il SEGRETO anticipazioni : SAUL e PRUDENCIO - la resa dei conti : In alcuni dei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto, vi abbiamo parlato dell’arrivo di Ignacio Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di Julieta Uriarte (Claudia Galan), a Puente Viejo: dopo aver ricevuto grazie a Francisca Montenegro (Maria Bouzas) delle informazioni sul nascondiglio della parente e di Consuelo (Trinidad Iglesia), l’uomo si presenterà nella cittadina per avere notizie sulla ...

ANTICIPAZIONI/ Il SEGRETO : Carmelito sparisce nel nulla - Saul arrestato : ANTICIPAZIONI Il Segreto da non perdere: nelle prossime puntate della soap, Carmelito verrà rapito mentre Candela presenzia al matrimonio di Adela e Carmelo. Del piccolo non vi sarà traccia e i Santacruz si metteranno subito d'impegno per avviare le ricerche. Nel frattempo, Saul verrà arrestato: sarà l'occasione per scoprire che lui e il fratello hanno mentito a tutti, nascondendo la loro vera identità. Brutto periodo anche per Dolores, che ...

Il SEGRETO - anticipazioni spagnole e trame prossima settimana : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: la vendetta di Fernando settimana particolare per Il Segreto: infatti andranno in onda solo due puntate serali su Rete 4 lunedì 2 e martedì 3 luglio. Gli episodi pomeridiani su Canale 5 non verranno trasmessi per lasciare spazio ai Mondiali di calcio. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Fernando Mesia, tornato a Puente Viejo in pianta stabile, cercherà di portare a termine la sua ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntate dal 4 al 6 luglio 2018 su Canale 5 : Le puntate della soap iberica Il Segreto torneranno ad essere trasmesse da Canale 5 da mercoledì 4 a venerdì 6 luglio 2018, salvo ulteriori cambiamenti. Ricordiamo che la telenovela ambientata a Puente Viejo viene mandata in onda dal Biscione da ben 4 anni dall’ammiraglia Mediaset. Lo spostamento di lunedì 2 e martedì 3 luglio 2018 è stato momentaneo per permettere la visione dei Mondiali di Calcio, di cui Mediaset ha l’esclusiva. ...