Il questore della Camera Edmondo Cirielli: 'I profughi che scappano dalla guerra sono disertori'

(Di lunedì 2 luglio 2018) Per ile dirigente nazionale di Fratelli d'Italia,, i migranti chedalle guerre non sarebbero verima disertoriPatria e pertanto finti migranti: "Non possiamo accogliere delinquenti stranieri. E finiamola con la storiafuga. Gli immigrati che commettono reatisolo dei delinquenti. E nonda nessun conflitto. Ma se anche fosse, per noi sarebbero disertori e non migranti".