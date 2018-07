Il Prezzo | Francesca Fagnani torna a Rai3 con le figure chiave della malavita

davidemaggio

(Di lunedì 2 luglio 2018)Dalle Belve ai criminali.cambia l’oggetto del proprio racconto televisivo. E cambia editore. Dopo l’esperienza sul Nove, la giornalista romana è approdata – anzi,ta – in Rai, dove condurrà Il, un approfondimento di seconda serata incentrato sulle-simbolo comuni a tutte le organizzazioni criminali. La giornalista e fidanzata di Enrico Mentana, che nel frattempo non ha smesso di collaborare anche con Michele Santoro, tornerà su(dove già fu inviata per Ballarò, nella seconda serata del venerdìprossima stagione autunnale. Con Il, lacondurrà il suo racconto d’inchiesta ponendo al centro di ogni puntata una figura umana che caratterizza il fenomeno malavitoso. Le donne di mafia, i baby criminali e i pentiti: sono queste lesimbolo che – stando alle anticipazioni ...