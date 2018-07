Il post di Stefano Bettarini per il figlio | Hai sempre protetto tutti | soprattutto

Soldado - il teaser poster dell’esordio americano di Stefano Sollima con Benicio Del Toro e Josh Brolin : Dopo il successo di A.C.A.B, Gomorra – la serie e Suburra, Stefano Sollima vola negli States e firma il suo primo e attesissimo lavoro oltre Oceano: Soldado, un intenso e serrato action-thriller di cui oggi vi presentiamo il teaser poster. Protagonisti due antieroi che rischiano la vita nello spietato mondo di frontiera del mercato della droga e della politica estera americana. Nel film, in uscita oggi negli Stati Uniti, tornano a lavorare ...

Stefano Sani/ Video : Marcella Bella lo carica - ma il primo posto è ancora lontano (Ora o mai più) : Stefano Sani caricato dalla coach Marcella Bella nel talent show di Rai Uno, ma la corsa verso il primo posto nello show è ancora molto difficile (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:35:00 GMT)

Di Stefano (M5S) : “Il regolamento di Dublino è una schifezza. Spostiamo i confini europei in Nord Africa” : Manlio Di Stefano, nominato sottosegretario agli Esteri, ci spiega cosa non va nell'attuale bozza di modifica del regolamento di Dublino: "Quella revisione includeva il concetto della ripartizione per quote, non obbligatorie, ma soltanto su base volontaria, e solo degli aventi diritto. E così non risolvi nulla".Continua a leggere

Garrison lascia Amici : al suo posto Stefano De Martino : Garrison lascerà Amici? Stefano De Martino nuovo professore? Questo cambio in commissione di danza sta tenendo con il fiato sospeso il pubblico del talent show: se da un lato saremmo tutti felicissimi di vedere Stefano salire in cattedra, dopo averlo visto ricoprire ogni ruolo possibile all'interno del programma che lo ha visto nascere, dall'altro lato sarà strano e ci dispiacerà molto fare a meno di uno dei pilastri della scuola, perché ...

Garrison lascia Amici : Stefano De Martino al suo posto : Amici di Maria De Filippi: Stefano De Martino sostituisce Garrison? Il settimanale Spy ha lanciato una vera e propria notizia bomba, che se confermata farà molto discutere i numerosissimi telespettatori di Amici. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare magazine pare che per Garrison questa edizione del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi sarà l’ultima. Difatti Spy ha rivelato che il famoso ...

Campidoglio - apposta targa in ricordo di Stefano Gaj Taché : Campidoglio, apposta targa in ricordo di Stefano Gaj Taché in giardini comunali davanti la terrazza Caffarelli. Questa mattina 200 bambini hanno presentato testi e foto su Memoria e Testimonianza. Onorare la memoria del piccolo Stefano Gaj Taché, ucciso in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982, tramite percorsi di riflessione incentrati su temi come la conoscenza, il dialogo e l’eguaglianza. Con questo approccio le ...

