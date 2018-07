Il Pd verso l' assemblea del 7 luglio

Pd verso assemblea 7 luglio - renziani valutano rinvio congresso : Roma, 20 giu. , askanews, Adesso nel fronte renziano non c'è più fretta, il congresso Pd può aspettare ed è su questa ipotesi che si sta cercando un'intesa nel Pd in queste ore. L'assemblea del ...

verso l’assemblea - Leu diviso tra scissioni e ipotesi congresso : Possibile e SI temono blitz : Domani a Roma si prevede un'assemblea di LeU ad alta tensione: il rischio rotture si fa sempre più concreto, qualora prevalga la linea di Mdp: Speranza spinge per l'inizio immediato della fase congressuale. Ma Sinistra italiana e Possibile non ci stanno, e temono di venire sacrificati sull'altare di un progetto, quello del partito unico, imposto dall'alto.Continua a leggere

Assemblea Nazionale Pd a Roma/ verso il Congresso o Martina nuovo Segretario : scontro tra Renzi e le minoranze : Assemblea Nazionale Pd a Roma: Verso nuovo Congresso o Martina Segretario. Renzi vuole evitare conte interne e offre mediazione: scontro con le minoranze di Orlando e Franceschini(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:45:00 GMT)

Pd verso la conta : non c'è accordo sull'assemblea di domani. Arringa di Renzi in apertura : contro i big che hanno vissuto alle sue spalle... : Alla fine non è passata la proposta di eliminare le beghe interne dalla discussione dell'assemblea nazionale del Pd per concentrarsi solo sul quadro politico, che vede avvicinarsi un governo gialloverde. Non c'è accordo nel Pd. E domani all'hotel Ergife di Roma potrebbe andare in scena l'ennesima conta interna, a rischio deflagrazione per il futuro dei Dem, malconci dopo le elezioni di marzo.Matteo Renzi, che con altri big come ...

Pd : manca ancora intesa - dem spaccati verso assemblea/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – La realtà, sostengono dalla minoranza Pd, è che “i renziani sanno che la maggioranza schiacciante non c’è più e temono loro per primi la conta”. E’ vero, una ‘maggioranza schiacciante’ non c’è più e su questo concordano anche nell’area dell’ex-segretario. “Noi come loro non sappiamo con precisione quanti delegati domani di presenteranno all’assemblea” ma ...

Pd : manca ancora intesa - dem spaccati verso assemblea/Adnkronos : Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Al momento, è muro contro muro. I dem vanno all’assemblea di domani senza aver raggiunto una mediazione. Come sempre si continuerà a trattare fino all’ultimo minuto utile e non è escluso che alla fine si raggiunga un accordo. Ma, a metà pomeriggio, alla vigilia della riunione di domani all’Ergife le posizioni restano distanti e la conta uno scenario più che concreto. E dire che la giornata era ...

LeU verso l’assemblea nazionale il 26 maggio. Mdp : “Facciamo un partito unico” : È tensione all'interno della compagine alla sinistra del Pd. Il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha convocato l'assemblea nazionale il prossimo 26 maggio. Articolo 1 -Mdp spinge per la formazione di un partito unico, ma Possibile e Sinistra italiana frenano, e chiedono che la discussione sia aperta e non predeterminata a tavolino.Continua a leggere

Pd verso l'assemblea nazionale il 19 maggio : Si terrà con ogni probabilità il 19 maggio l'assemblea nazionale del Pd, per decidere se eleggere un nuovo segretario o convocare il congresso. È quanto emerge al termine della riunione dei "big" Dem al Nazareno. L'incontro sarebbe servito a fare il punto sulla situazione politica e valutare come gestire questa fase nel partito.

Pd - direzione : diretta – verso la conta finale in direzione : dai renziani ipotesi rinnovo fiducia a Martina fino all’assemblea : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

