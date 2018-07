Il nuovo trailer di Code Vein torna a mostrarci Mia Karnstein | uno dei personaggi che ci

Starlink : Battle for Atlas - vediamo le versioni Switch e Xbox One con un nuovo trailer : Dopo aver visto cosa ha da offrire in occasione dell'E3 2018, Starlink: Battle for Atlas ha lanciato un nuovissimo video gameplay nel quale possiamo veder il gioco in esecuzione su Xbox One e Nintendo Switch, riporta Dualshockres.Ebbene quest'oggi ci viene mostrato l'Airwing di Star Fox, esclusiva dell'edizione per Nintendo Switch, mentre nella seconda parte del video potremo come gira il gioco su Xbox One.Starlink: Battle for Atlas punta a ...

Nel trailer dedicato al Kingdom Hearts III Orchestra un nuovo nemico potrebbe esser stato svelato : Un trailer a porte chiuse di Kingdom Hearts 3 è stato mostrato in seguito alla conferenza Microsoft all'E3, e in tale occasione si sarebbe potuto intravvedere un nuovo minaccioso nemico, riporta VG247.Il trailer era infatti a porte chiuse ma qualche furbetto ha ben pensato di catturare qualche immagine con il telefono, e nonostante la scarsa qualità del video, si può chiaramente vedere il ritorno di Pence e, soprattutto, un nuovo possibile ...

Il nuovo trailer di The Banner Saga 3 riassume gli eventi accaduti negli episodi precedenti : Dal 2014, la serie The Banner Saga di Stoic Studio racconta una storia avvolta nel mistero all'interno della mitologia norrena. Ora, con la serie che si concluderà il mese prossimo con The Banner Saga 3, è un buon momento per riassumere gli eventi più importanti della trilogia narrati fino ad ora. Questo si propone di fare il nuovo trailer.Come riporta Dualshockers, lo sviluppatore Stoic Studio ha rilasciato un nuovo trailer per The Banner Saga ...

H1Z1 : rivelata la nuova mappa Outbreak ed un nuovo trailer : Se siete appassionati di H1Z1 sarete felici di sapere che oggi Daybreak Game Company ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione PC del gioco, aggiungendo tra le altre cose anche una versione rimasterizzata di una delle mappe più amate dai fan, riporta Dualshockers.La mappa originale Z1 è stata ora rimasterizzata e rifatta in Outbreak, sebbene mantenga la maggior parte dei suoi punti di riferimento e un layout similare. Se volete dare ...

Ant-Man and The Wasp - nuovo trailer italiano : Avevamo già accennato a questo nel flashback presente nel primo film, in cui si vedevano gli Ant-Man e Wasp originali, ma volevamo assolutamente rivederlo nel mondo moderno. Hope e Scott non ...

Drake ha postato il video trailer del nuovo album “Scorpion” : In uscita venerdì 29 giugno The post Drake ha postato il video trailer del nuovo album “Scorpion” appeared first on News Mtv Italia.

WWE 2K19 : il nuovo trailer svela Rey Mysterio come personaggio bonus per chi effettuerà il pre-order : Durante il Monday Night Raw andato in onda ieri negli USA, è stato rivelato un nuovo trailer per WWE 2K19 che annuncia il celebre Rey Mysterio come personaggio bonus per coloro che effettueranno il pre-order del gioco.come riporta Dualshockers, il trailer mostra una sfilza di superstar della WWE tra cui Daniel Bryan, The Miz, Bobby Roode, Asuka e Charlotte Flair. Possiamo vedere i vari protagonisti del filmato mentre si tolgono una maschera e ...

Bethesda ci dà il benvenuto nella West Virginia di Fallout 76 con un nuovo trailer : Bethesda ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay ufficiale dedicato al suo atteso (e discusso) Fallout 76. Il nuovo gioco della serie promette di offrire novità dal punto di vista della grafica, dell'illuminazione e della tecnologia del paesaggio che daranno vita a sei distinte regioni del West Virginia.Come ci ricorda DSOGaming, in Fallout 76 i giocatori potranno decidere se lavorare insieme, o meno, per sopravvivere. Sotto la minaccia ...

Call of Duty WWII : il nuovo trailer è dedicato a "The Tortured Path" - la nuova mappa Nazi Zombie del DLC United Front : La scorsa settimana è stato rivelato il prossimo DLC di Call of Duty: WWII, United Front che includerà tre mappe multiplayer standard: Market Garden, Monte Cassino e Stalingrad, una nuova mappa in modalità Guerra intitolata Operation: Supercharge, che si svolge in Tunisia e una nuova esperienza Nazi Zombies.Come segnala Dualshockers, fino ad ora non sapevamo molto dei nuovi contenuti relativi alla modalità Zombie, oltre al titolo della mappa, ...

Il nuovo gioco di Wadjet Eye si chiama Unavowed e si mostra in un trailer di lancio : Unavowed è il nuovo gioco di Wadjet Eye e si tratta di un'avventura grafica punta e clicca, riporta Rockpapershotgun.Il gioco arriverà sul mercato a partire dal prossimo 8 agosto per PC, e mentre attendiamo possiamo anche dare un'occhiata all'interessante trailer di lancio che presenta il titolo.La storia di quest'avventura grafica ci porterò in un mondo urban fantasy nel quale il protagonista è posseduto da un demone che gli ha fatto fare una ...

Vediamo un nuovo video gameplay trailer per Death's Gambit : Death's Gambit torna a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer, stiamo parlando del nuovo action RPG in 2D realizzato da WhiteRabbit e Adult Swim Games che ha attirato l'attenzione del pubblico per il suo stile molto vicino a quello dei soulslike, riporta Gematsu.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato è messo in luce il gameplay e tutti gli elementi che possono ricondurlo allo stile che ha reso tanto celebre i giochi di From Software. Ci ...

L'horror procedurale The Persistence riceve un nuovo trailer e una data d'uscita : The Persistence, il promettente sparatutto sci-fi con elementi procedurali esclusivo per Playstation VR ha ora una data d'uscita, annunciata in concomitanza della pubblicazione di un nuovo trailer di gameplay utile per avere un assaggio del gioco.Come riporta VG24/7, il titolo sviluppato da Liverpool Studios sarà disponibile in esclusiva per PS4 a partire dal 25 luglio 2018, facendoci esplorare una stazione spaziale colma di creature non proprio ...

Super Dragon Ball Heroes - il trailer del nuovo anime! : Indietro 21 giugno 2018 2018-06-21T16:10:10+00:00 ROMA – Goku & co ritornano nel primo teaser trailer di Super Dragon Ball Heroes, il nuovo anime del franchise di Dragon Ball. Ispirata all’omonimo titolo videoludico del Nintendo 3DS, la serie sarà incentrata sull’arco narrativo “Universe Mission – Prison Planet”. Il primo episodio sarà presentato in anteprima il 1° […] L'articolo Super Dragon Ball Heroes, il trailer del nuovo anime! ...

Grosjean - Ocon - Gasly e Sainz protagonisti del nuovo trailer di F1 2018 : Codemasters ha pubblicato oggi un nuovo trailer di F1 2018, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, in cui viene mostrato il ritorno del Grand Prix francese oltre ai piloti F1 locali che parlano della ricreazione del loro circuito di casa nel gioco. I cittadini francesi, Romain Grosjean, Esteban Ocon e Pierre Gasly, nonché Carlos Sainz del team Renault Sport di Formula 1, hanno parlato con Codemasters del nuovo ...