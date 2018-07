Il mondo calcio cambia pelle Solo l' Italia punto fermo

Calcio a 5. Matteo Vitali è “campione del mondo” : Calcio a 5. Matteo Vitali è “campione del mondo” – Lo sport ci prepara alla vita, ci regala e ci fa vivere dei sogni a dir poco straordinari; oggi, noi di Number Twelve vogliamo raccontarvi, ma soprattutto farvi conoscere, il protagonista di una storia meravigliosa. Di chi sto parlando? Conoscete il detto “campioni in campo e nella vita”? E’ l’affermazione che più rispecchia Matteo Vitali 36enne, di San Costanzo, portiere della ...

Gazzetta Dream Cup - Umbro vestirà i calciatori della Coppa del mondo di Calcio amatoriale a 5 : Lo storico marchio britannico Umbro vestirà i giocatori che si sfideranno per volare a Shanghai per la Coppa del Mondo di Calcio amatoriale a 5 Domenica 1° luglio approda a Bologna (ore 10-19 presso lo Junior club) Gazzetta Dream Cup, il torneo organizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Lega Nazionale Calcio amatoriale (LNCA) e Umbro, per individuare la squadra che vestirà i colori nazionali e ci rappresenterà alla Coppa del ...

Calcio : libro celebra Emiliano mondonico : ANSA, - TORINO, 19 GIU - Un uomo "dal cuore grande come uno stadio", tutto famiglia, pane e salame. Semplice, eppure mai scontato, nella vita come sul campo da Calcio, da giocatore prima e da ...

Quando il calcio si fa arte : da Carrà a Hemy - i capolavori ispirati al gioco più amato del mondo : Moltissimi artisti hanno scelto il calcio come protagonista delle loro opere: alcuni ci hanno raccontato i momenti più emozionanti, altri hanno trasformato i quadri in veri e propri documenti storici sulle origini di questo sport. In occasione dei Mondiali 2018, ecco le opere più belle ispirate al gioco del pallone.Continua a leggere

[Il ritratto] Il trionfo di Putin sotto gli occhi del mondo. Usa il calcio per annunciare il ritorno della Grande Russia : E' una cronaca che parte dal 2008, con la presentazione delle candidature. Due anni dopo, quando la Russia arriva in finale con l'Inghilterra, a Londra sono convinti di aver già in tasca la vittoria. ...

Mondiali di calcio : i vincitori e curiosità del Campionato del mondo : Mondiali DI calcio vincitori. In attesa di scoprire chi vincerà il Campionato di calcio 2018, che si tiene in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, ecco quali sono le Nazionali vincitrici di tutte le edizioni precedenti della rassegna iridata. Ma prima qualche curiosità sui Mondiali. Leggi anche: DOVE VEDERE I Mondiali | CALENDARIO COMPLETO Mondiali di calcio vincitori e curiosità del Campionato del Mondo Le edizioni del 1942 ...

Calcio - inizia lo spettacolo della Coppa del mondo : 18 curiosità su Russia 2018 : La lunga corsa verso la finale di Mosca del 15 luglio 2018 è già iniziata. I mondiali di Calcio sono molto più di un semplice torneo: sono un evento planetario. I mondiali di Russia ancora una...

Chi ha vinto più Mondiali di calcio? L'Albo d'Oro della Coppa del mondo : Quali squadre hanno vinto più Mondiali? Chi ha vinto ogni edizione? Ecco L'Albo d'Oro della Coppa del Mondo dal 1930, prima edizione della competizione.

mondo del calcio sotto shock - ex calciatore muore in trattoria davanti agli amici [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock, Nicola Martelossi, un ex calciatore dell’Udinese è morto ieri sera soffocato da un boccone che gli è andato di traverso mentre stava mangiando in un ristorante a Corno di Rosazzo in provincia di Udine. Come riporta adnkronos sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma per l’uomo i soccorsi sono stati inutili ed è deceduto. Una notizia triste che ha sconvolto il Mondo del calcio. L'articolo Mondo ...

“È morto soffocato!”. Lutto nel mondo del calcio - il noto ex calciatore perde la vita in modo assurdo davanti a tutti : Una serata in trattoria. Un sabato sera normale tra risate, qualche birra e i ricordi del tempo che passa sempre ben vivi. Poi il suo volto è diventato improvvisamente pallido e la situazione che appare subito grave con i soccorsi che sono scattati immediatamente ma non sono riusciti a salvargli la vita, stroncata da un boccone andato di traverso. Vittima un uomo molto conosciuto e apprezzato in zona per la sua disponibilità e la passione per il ...

