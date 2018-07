Il Mondiale delle sorprese | la Spagna segue il destino di Argentina e Germania

Il patriarca Kirill elogia il Consiglio Mondiale delle Chiese : ... ci siamo scontrati con una profonda crisi spirituale e morale, conseguenza della perdita della fede e dei valori cristiani tradizionali', ragione per cui 'il mondo si trova sulla soglia di una ...

Cognex avvia la distribuzione Mondiale del software di analisi delle immagini basato sul "deep learning" : 'Gli utenti di VisionPro in tutto il mondo possono ora utilizzare l'intelligenza artificiale avanzata nelle loro fabbriche', ha affermato Joerg Kuechen, senior vicepresident di Vision Products, ...

Ambiente : oggi è la giornata Mondiale delle tartarughe marine : Sono decine di migliaia le tartarughe che ogni anno entrano accidentalmente in contatto con gli attrezzi da pesca nelle acque italiane. Molte non sopravvivono. Le aree più a rischio sono l’Adriatico, che rappresenta una fondamentale area di alimentazione, lo Ionio, lo stretto di Sicilia e il basso Tirreno. Altre, pensando che sia cibo, si nutrono di rifiuti di plastica finiti in mare. Cercano spiagge adatte alla nidificazione, ma nel loro ...

Giornata Mondiale delle Tartarughe - allarme del WWF : salviamole - anche dalla plastica : Sos tartaruga: non solo reti e ami, eliche e spiagge invase dal cemento: la plastica è un altro nemico che soffoca le Tartarughe marine e per salvare gli animali in difficoltà recuperati dal mare e destinati ai Centri di recupero ogni minuto è prezioso. Uno studio* eseguito su oltre 560 Tartarughe marine Caretta caretta che vivono nel Mediterraneo centrale ha mostrato la presenza di frammenti e resti di plastica nell’80% degli animali. Alcuni ...

Mondiale Endurance - Dal 2020 le Hypercar al posto delle LMP1 : Nella consueta giornata di riposo a Le Mans, la Fia ha annunciato importanti novità che cambieranno il volto del Mondiale Endurance a partire dal 2020. Come anticipato nei giorni scorsi, diremo addio alle attuali LMP1 e daremo il benvenuto a nuovi prototipi, che prenderanno ispirazione dalle Hypercar stradali.Laerodinamica non avrà priorità sullo stile. Sarà questa la nuova filosofia del Mondiale Endurance, che vuole mettere in prima linea ...

Il valore delle rose delle nazionali al Mondiale di Russia : Francia in vetta : Il CIES - sulla base di uno specifico algoritmo - ha stilato una classifica delle nazionali che parteciperanno al Mondiale ordinandole per valore della rosa. L'articolo Il valore delle rose delle nazionali al Mondiale di Russia: Francia in vetta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MONTECCHIO M. La città diventa capitale Mondiale delle orchidee : Valerio Guidolin: la scienza dietro i meccanismi di attrazione, cattura e digestione degli insetti. Tutte le conferenze si svolgeranno nella Sala delle Vetrate di Villa Cordellina. Sarà inoltre ...

Russia 2018 - il Mondiale delle maglie lo ha già vinto la Nigeria : Al mondiale di calcio si va per farsi notare. Anche con la maglia. Sono 32 per altrettante squadre, per un totale di 736 giocatori. In finale non ci arrivano tutti, ma tre partite le giocano tutte le squadre e quale miglior ricordo del passaggio mondiale di una maglia indimenticabile? Ci è già riuscita la Nigeria la cui maglia per Russia 2018, il 29 maggio è andata esaurita in meno di 4 ore. Tre milioni di pezzi, a 90 dollari l’uno, sono stati ...

Al Mondiale anche "noi". Grazie alla pesca record delle Nazionali in serie A : Non è un caso, infatti, che il record di convocazioni di giocatori tesserati nei club di casa nostra in una nazionale ad una fase finale di un campionato del Mondo appartenga alla Seleccion che, nel ...

Un'Italia che va al Mondiale c'è : l'impresa delle azzurre : Ce ne andiamo ai mondiali: le ragazze di Milena Bertolini sì che ci vanno, ai Mondiali di Francia 2019 dopo il 3-0 contro il Portogallo. Sette vittorie su sette partite, la qualificazione arriva con due turni di anticipo...

Calcio - l’Italia delle donne va al Mondiale : Non a Russia 2018, ma a Francia 2019. Non gli uomini, ma le donne. Lo sport però è lo stesso: il Calcio. C’è finalmente un’Italia che va al mondiale. Il 3-0 al Portogallo ottenuto venerdì sera all’Artemio Franchi di Firenze qualifica le azzurre alla fase finale della manifestazione, come non accadeva da vent’anni. https://www.instagram.com/p/BjxwikHn3vz/?hl=it&taken-by=italiateam La squadra italiana non si qualificava dal 1999, quando si ...

Tutti i convocati delle 32 nazionali per il Mondiale 2018 : Corpo articolo La Coppa del Mondo 2018 partirà ufficialmente il 14 giugno alle 17.00 CET a Mosca con la sfida tra i padroni di casa della Russia e l'Arabia Saudita. A nove giorni dal via, ecco Tutti i convocati delle 32 squadre ...

Giornata Mondiale delle Fiere domani a Roma - un comparto da 60 mld e 22 milioni di visitatori : Un'occasione come spiegano all'Aefi, l'Associazione degli enti fieristici italiani, che intende sottolineare il ruolo del settore nell'economia del paese e del suo impatto sull'occupazione attraverso ...

Giornata Mondiale dell’ambiente : stop ai rifiuti di plastica monouso. “Mancano interventi drastici delle grandi aziende” : Ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici vengono riversati negli oceani. Il nemico numero sono i prodotti monouso. Basti pensare che in tutto il mondo ogni minuto vengono acquistate un milione di bottiglie, mentre l’Ocse denuncia che nel pianeta si ricicla solo il 15% di plastica. Quest’anno la Giornata mondiale dell’ambiente 2018 è dedicata proprio al tema Beat Plastic Pollution, tag con cui il programma dell’Onu per l’Ambiente ...