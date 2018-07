Il mistero della sparizione dei tifosi

MATTEO RENZI COMPRA UNA VILLA DA 1 - 3 MILIONI/ Il mistero della sanatoria : chiesta nel 1986 - arrivata nel 2017 : MATTEO RENZI COMPRA una VILLA da 1,3 MILIONI a Firenze: ultime notizie, polemiche sull'ex segretario del Pd, a gennaio disse di avere 15 mila euro sul conto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:51:00 GMT)

Il mistero della "donna nel sacco" : i sommozzatori scandagliano Oglio e Mella : Nel bresciano si cerca il corpo di Allou Suad, uccisa secondo l'accusa dal marito che dal carcere continua a negare tutto

Morto 60 anni fa in un ghiacciaio : l'appello della polizia per scoprire chi era lo sciatore misteroso : Chi sa chi è lo sciatore misterioso Morto sessant'anni fa? E' l'appello della polizia lanciato sul profilo Facebook Agente Lisa, che chiede aiuto per identificare i resti di uno sciatore Morto da ...

Momento duro. Caterina Balivo - il mistero sulla decisione (choc) della Rai. La bella conduttrice è stata “promossa” ma qualcosa non torna… : Caterina Balivo, tra le lacrime, ha detto addio a Detto fatto. Dopo 6 anni e 900 puntate, la conduttrice ha lasciato il “nido”. “Siamo arrivati alla fine di questa bellissima avventura. Oggi è il nostro ultimo pomeriggio insieme”, ha detto la conduttrice cercando di trattenere l’enorme emozione. “Sei anni fa, dopo due anni di stop dalla tv, il direttore Angelo Teodoli mi propose di portare per la prima volta sulla tv generalista i tutorial per ...

MICHELANGELO/ Antonioni e il "Mosè" - alla fine della vita conta solo il mistero : MICHELANGELO Antonioni girò il suo ultimo lavoro cinematografico nel 2003, un documentario dedicato a MICHELANGELO. Lo si può vedere nella cripta di San Sepolcro a Milano. GIUSEPPE FRANGI

Papa Francesco : "genetica non svela mistero della vita"/ Video Angelus : "logica di Dio supera i nostri piani" : Angelus di Papa Francesco, Video: 'genetica non svela il mistero della vita. Logica di Dio supera sempre i piani dell'uomo'. Festa di San Giovanni.

Papa : le manipolazioni genetiche non risolvono il mistero della vita : 'Nonostante tutte le scoperte della scienza e della tecnica e le manipolazioni genetiche', la vita umana 'è e resta mistero'. Lo ha affermato Papa Francesco commentando 'gli eventi legati al concepimento e alla nascita di Giovanni ...

Il mistero della ragazza nascosta nel dipinto The Paston Treasure : Roma, 22 giu. , askanews, nascosta in un quadro per quasi quattro secoli e visibile per la prima volta anche grazie a un'immagine ottenuta con uno scanner a raggi X speciale chiamato Landis-X ...

mistero nel cuore della Via Lattea : oggetti simili a stelle vicino a un enorme buco nero : Mistero nella Via Lattea, dove sono stati individuati degli oggetti di origine sconosciuta proprio nel cuore della nostra galassia, dove dimora un enorme buco nero. Sembrano nubi di polveri, ma si comportano come stelle: sono stati osservati analizzando 12 anni di dati raccolti dall’osservatorio Keck delle Hawaii. I risultati sono stati presentati al 232esimo convegno della Società Astronomica Americana dagli astronomi ...

Brescia - il mistero della donna sparita in un sacco : arrestato l'ex marito / FOTO : Brescia, 8 giugno 2018 - Per gli inquirenti si tratterebbe di un nuovo uxoricidio maturato in famiglia. A uccidere Souad Allou, marocchina di 29 anni e madre di due bimbi di 3 e 9 anni, all'interno ...

Lil Tay - il mistero della youtuber di nove anni/ Video - Sparita dai social : solo una mossa di marketing? : Lil Tay, il mistero della youtuber di nove anni: Video, Sparita dai social network, nessuna traccia su Instagram e nemmeno su YouTube, solo una mossa di marketing?(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 20:09:00 GMT)

Svolta nella soluzione del mistero della crescita dei buchi neri : Nell'illustrazione, un buco nero supermassiccio divora materia durante 'l'infanzia' dell'universo. Immagine per gentile concessione A. Hobart, CXC/NASA Vedi anche Il buco nero supermassiccio più ...