Il mistero del Cristo degli Abissi | ritrovata la statua rubata un mese fa in fondo al mare

Il mistero della sparizione dei tifosi : Tipo: vai a dormire dopo una bella serata con gli amici e il giorno dopo ti svegli solo al mondo. Voglio narrare un episodio personale. Germania, Mondiale 2006, quarto di finale. Sabato 1 luglio. ...

MATTEO RENZI COMPRA UNA VILLA DA 1 - 3 MILIONI/ Il mistero della sanatoria : chiesta nel 1986 - arrivata nel 2017 : MATTEO RENZI COMPRA una VILLA da 1,3 MILIONI a Firenze: ultime notizie, polemiche sull'ex segretario del Pd, a gennaio disse di avere 15 mila euro sul conto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:51:00 GMT)

“Il mistero dell’origine. Miti - trasfigurazioni e scienza” : a Spoleto la mostra su razionalità e spiritualità : La Fondazione Carla Fendi, nata per dare contributo e sostegno alla cultura oggi, dopo la scomparsa della fondatrice e per sua volontà, sotto la guida di Maria Teresa Venturini Fendi, ha iniziato un nuovo percorso focalizzandosi sulla scienza e sulla filantropia. «Nella società attuale, con una forza centrifuga che riduce in pochi istanti ogni stabilità, l’obiettivo è quello di lavorare sul lungo periodo, sostenendo progetti e collaborazioni ...

Il mistero della "donna nel sacco" : i sommozzatori scandagliano Oglio e Mella : Nel bresciano si cerca il corpo di Allou Suad, uccisa secondo l'accusa dal marito che dal carcere continua a negare tutto

Morto 60 anni fa in un ghiacciaio : l'appello della polizia per scoprire chi era lo sciatore misteroso : Chi sa chi è lo sciatore misterioso Morto sessant'anni fa? E' l'appello della polizia lanciato sul profilo Facebook Agente Lisa, che chiede aiuto per identificare i resti di uno sciatore Morto da ...

Il mistero dello sciatore senza nome : E' un mistero l'identità di uno sciatore, morto all'incirca sessant'anni fa e ritrovato senza vita il 22 luglio del 2005 a quota 3100 metri, su un ghiacciaio in Valtournenche in località Cime Bianche ...

Palinsesti Rai - Alberto Angela trasloca su Rai 1 - mistero sulla presenza di Fiorello. Elisa Isoardi torna alla Prova del cuoco : Negli studi Rai di via Mecenate sono stati presentati alla stampa i Palinsesti della prossima stagione tra novità, esclusioni e riconferme. Alberto Angela trasloca su Rai1, come avvenuto lo scorso anno con il riconfermato Che tempo che fa di Fabio Fazio, e lo farà con Ulisse e con Stanotte a Pompei in onda al sabato sera per tre settimane. Subito dopo dal 27 ottobre spazio al nuovo Portobello affidato ad Antonella Clerici. Anche quest’anno ...

Che Dio ci aiuti 5 - il mistero del set fantasma a Fabriano. Il sindaco : ‘Offensivo’ : Questo è uno di quei gialli su cui Suor Angela potrebbe mettersi ad indagare: che fine ha fatto la troupe della quinta stagione di Che Dio ci aiuti che doveva allestire i set a Fabriano? Nessun tecnico, nessun uomo della produzione in giro per le strade della bella cittadina marchigiana che da quattro stagioni fa da set per alcuni esterni della fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. LEGGI Che Dio ci aiuti 5, nuovi ...

Momento duro. Caterina Balivo - il mistero sulla decisione (choc) della Rai. La bella conduttrice è stata “promossa” ma qualcosa non torna… : Caterina Balivo, tra le lacrime, ha detto addio a Detto fatto. Dopo 6 anni e 900 puntate, la conduttrice ha lasciato il “nido”. “Siamo arrivati alla fine di questa bellissima avventura. Oggi è il nostro ultimo pomeriggio insieme”, ha detto la conduttrice cercando di trattenere l’enorme emozione. “Sei anni fa, dopo due anni di stop dalla tv, il direttore Angelo Teodoli mi propose di portare per la prima volta sulla tv generalista i tutorial per ...

Il mistero del modello originale del parka di Melania Trump : La settimana scorsa Melania Trump ha causato l’ennesima discussione mediatica su uno dei suoi outfit particolarmente «sul pezzo»: la Flotus sembra sempre tutt’altro che incosciente quando sceglie di indossare qualcosa, e stavolta il suo look ha portato con sé una lunga serie di messaggi più o meno espliciti. Si tratta di un parka firmato Zara, che sul retro riportava la scritta «I really don’t care, do u?» ovvero «A me non ...

MICHELANGELO/ Antonioni e il "Mosè" - alla fine della vita conta solo il mistero : MICHELANGELO Antonioni girò il suo ultimo lavoro cinematografico nel 2003, un documentario dedicato a MICHELANGELO. Lo si può vedere nella cripta di San Sepolcro a Milano. GIUSEPPE FRANGI(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:09:00 GMT)MANTEGNA SCOPERTO A BERGAMO/ Quando una piccola croce rimette le cose a postoARTE/ Donatello, la Pasqua non è cosa da buone maniere

Papa Francesco : "genetica non svela mistero della vita"/ Video Angelus : "logica di Dio supera i nostri piani" : Angelus di Papa Francesco, Video: 'genetica non svela il mistero della vita. Logica di Dio supera sempre i piani dell'uomo'. Festa di San Giovanni.

Papa Francesco : “genetica non svela mistero della vita”/ Video Angelus : “logica di Dio supera i nostri piani” : Angelus di Papa Francesco, Video: "la genetica non svela il mistero della vita. Logica di Dio supera sempre i piani dell'uomo". La festa di San Giovanni Battista "nulla è impossibile a Gesù"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:41:00 GMT)

Papa nella festa di Giovanni Battista : Nonostante le manipolazioni genetiche - la vita dell'uomo rimane un mistero : Città del Vaticano , AsiaNews, - 'Gli eventi legati al concepimento e alla nascita di Giovanni Battista ci ricordano che la vita dell'uomo, Nonostante tutte le scoperte della scienza e della tecnica e le manipolazioni genetiche, e e resta mistero'. È quanto afferma Papa Francesco commentando il vangelo della festa di oggi, la nascita di san Giovanni Battista , Luca 1,57-66.