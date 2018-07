Il Messico va a sinistra Vince Lopez Obrador al terzo tentativo | Trump si congratula

huffingtonpost

: Messico, vittoria per Lopez Obrador il primo presidente di sinistra [news aggiornata alle 06:49] - repubblica : Messico, vittoria per Lopez Obrador il primo presidente di sinistra [news aggiornata alle 06:49] - RaiNews : In Messico vince il leader della sinistra Lopez Obrador ? - Radio3tweet : Il #Messico svolta a sinistra, vittoria schiacciante per #LopezObrador: Il fondatore del movimento Morena conquista… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Il tweet di Donaldè arrivato prestissimo, quando lo spoglio era ancora pienamente in corso. Il presidente americano si è volutore con Andrés Manuel López, leader della, per la sua vittoria nelle presidenziali messicane. "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e!" ha scritto The Donald.A stretto giro sono arrivati i complimenti dei principali sfidanti. Ricardo Anaya (Pan-Prd), secondo nelle intenzioni di voto, ha dichiarato ai media che "la tendenza favorisce López", José Antonio Meade (Pri) ha riconosciuto che "le tendenze del voto non ci favoriscono", mentre il candidato indipendente Jaime Rodríguez ha ammesso: "Le tendenze non mi favoriscono in questa elezione. Mi rallegro con Lópezper la ...