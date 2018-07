Il mercato resta orientato al ribasso | i titoli sotto la lente

Calciomercato - scontro Ronaldo-Real : la clausola resta altissima - niente sconti dal club : La clausola di Cristiano Ronaldo resta accessibile a poche società. Il Real Madrid fa sapere, secondo quanto pubblica il Mundo Deportivo, che, chi vuole garantirsi la prestazioni dell’asso portoghese, dovrà sborsare sempre mille milioni. Il che smentisce le voci che si erano diffuse nelle ultime ore su un notevole abbassamento del costo della clausola da parte del club più titolato del mondo, per favorire la cessione ...

Calciomercato Napoli - Albiol ha deciso di restare : pronto il rinnovo di contratto senza clausola : Albiol-Napoli: l'amore continua. Nonostante la corte del Villarreal, il difensore spagnolo sembra aver deciso nelle ultime ore di restare in azzurro. I contatti continui per definire l'accordo per il ...

Roma : Carabinieri arrestano rapinatore all’interno di ipermercato : Roma: in manette uomo gambiano con precedenti e senza dimora Roma – Un 22 nativo del Gambia è stato arrestato lo scorso pomeriggio nella Capitale. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno agito nei confronti nell’uomo, con precedenti e senza fissa dimora, che aveva rapinato un 68enne Romano. L’episodio era avvenuto all’interno del parcheggio di un ipermercato in via Palmiro Togliatti. Mentre si apprestava a ...

Calciomercato Atalanta. Jankto resta obiettivo concreto : BERGAMO - Si è improvvisamente logorato il rapporto tra Jakub Jankto e l' Udinese . Ma sul mercato la mezzala ceca resta un giocatore molto appetito. Si è mossa da tempo l' Atalanta , forte anche dei ...

mercato NBA – Il desiderio di Javale McGee : “free agency? Vorrei restare agli Warriors a vita” : Javale McGee sarà free agent dal 1° luglio ma non ha intenzione di pensare ad altre destinazioni: il suo desiderio è quello di restare agli Warriors Dal 1° luglio la free agency avrà ufficialmente inizio e fra i vari nomi dei senza contratto (LeBron James, Kevin Durant e Chris Paul per citarne alcuni) spunta anche quello di Javale McGee. Il centro degli Warriors non ha intenzione però di cambiare aria. ‘Javalone’ vorrebbe restare ...

Rapina supermercato - arrestato dai carabinieri di Pescara : L'uomo, a volto scoperto ed armato di pistola - risultata poi una pistola scenica utilizzata per la realizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici, fedele riproduzione di una Beretta 92 FS ...

Calciomercato Inter - Candreva resta... con Suso? : A partire da chi è già in rosa come Antonio Candreva , che secondo il 'Corriere dello Sport' rimarrà in nerazzurro dopo aver firmato il rinnovo ormai imminente. Parallelamente va avanti la rincorsa a ...

mercato NBA : e se LeBron James restasse ai Cleveland Cavaliers? : Il saluto lento a tutti gli addetti della Quicken Loans Arena, tenendo a riparo la mano infortunata dietro la schiena dopo averla portata allo sforzo estremo nelle tre partite di finale in cui nessuno ...

mercato NBA - Tim Duncan e Gregg Popovich a New York per convincere Leonard a restare agli Spurs : A dieci giorni o poco più dall'inizio della free agency, a meno di una settimana dal Draft e dall'ingresso nella lega di tanti potenziali talenti , ci ha pensato Kawhi Leonard a prendersi i titoli e ...

Con in tasca 150 euro ruba 30 euro di generi alimentari al supermercato : arrestato : Ha rubato 30 euro di generi alimentari in un supermercato di Cervia, nascondendoli in due borselli schermati con rivestimento in alluminio per eludere i controlli antitaccheggio. L'uomo è stato però ...

Calciomercato - Bale resta al Real : “sto bene dove stò” : Gareth Bale ha rifiutato il trasferimento al Manchester United. Lo scrive il Daily Star, sottolineando come il rifiuto dell’attaccante gallese del Real Madrid abbia gelato le speranze e le attese del club inglese, che puntavano sul suo trasferimento a Old Trafford. Bale, secondo il giornale inglese, avrebbe confidato ai propri amici di essere felice nel Real Madrid e si è detto assolutamente disposto a lavorare con il nuovo allenatore ...

Calciomercato Barcellona - Griezmann resta all'Atletico : il video della decisione prodotto da Piqué : "Un'altro mondo di vedere la vita del calciatore e i suoi dubbi nel prendere la decisione più importante della sua carriera - si legge suo profilo Twitter del catalano -. Grazie alla squadra di ...

Calciomercato - Griezmann resta all'Atletico Madrid : Antoine Griezmann e l'Atletico Madrid, la storia continua. Nonostante il lungo corteggiamento del Barcellona, l'attaccante francese ha deciso di rimanere in maglia rojiblanca. Ad annunciare la ...

Calciomercato Empoli : Luperto potrebbe restare - ma servirà l'ok del Napoli - : ... ha parlato del futuro del suo assistito, giocatore di proprità del Napoli : " Siamo stati tutti sorpresi dall'arrivo di Ancelotti, è uno degli allenatori più forti al mondo, non solo a livello ...