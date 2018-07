Il mercato dell' auto in Italia mette la retromarcia a giugno | -7 | 25%

Calciomercato : De Vrij è ufficialmente un giocatore dell’Inter : Stefan de Vrij è ufficialmente un giocatore dell’Inter. In una nota, il club nerazzurro annuncia di “aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva” con il difensore olandese in scadenza di contratto con la Lazio “con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza il 30 giugno 2023”. Nato a Ouderkerk aan den IJssel il 5 febbraio del 1992, de Vrij entra a far parte del settore giovanile del Feyenoord ...

Calciomercato - Nainggolan saluta lo staff della Roma a Trigoria : 'Mi mancherete tutti' : Radja Nainggolan ha pubblicato un video nelle storie Instagram nel quale saluta dall'interno degli spogliatoi di Trigoria: "Ragazzi, è stato un piacere. Mi mancherete tutti, vi voglio bene". Il ...

Calciomercato Chelsea - nel 2012 quasi fatta per Mbappé : decisiva la paura delle sanzioni Fifa : Segna e stupisce, e ora più che mai tutti lo vogliono. Kylian Mbappé in Russia sta diventano una star, più di quanto non lo fosse già in passato, quando la scorsa estate il Psg aveva speso oltre 150 ...

Benkovic al Milan/ Calciomercato : fissato l'incontro con intermediari per il difensore della Dinamo Zagabria : Benkovic al Milan, Calciomercato: fissato l'incontro dalla dirigenza rossonera con gli intermediari che curano gli interessi del giovanissimo difensore croato della Dinamo Zagabria. (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:17:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Varnier in prestito dal Cittadella : BERGAMO - Marco Varnier approda dal Cittadella all' Atalanta : prestito con obbligo di riscatto per il difensore classe 1998. Questo il comunicato del club bergamasco: "Atalanta B.C. comunica di aver ...

Calciomercato Udinese - colpaccio della famiglia Pozzo : in bianconero arriva un Nazionale azzurro : Nella giornata di oggi previste le visite mediche e la firma di Mandragora, il calciatore arriva a titolo definitivo dalla Juventus L’Udinese piazza il colpaccio, la famiglia Pozzo regala a Velazquez nientemeno che Rolando Mandragora. Il centrocampista classe ’97 arriva a titolo definitivo dalla Juventus dietro il pagamento di 20 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella stabilita per il diritto di recompra da ...

mercato NBA - Belinelli torna a San Antonio : i dettagli dell’accordo : Marco Belinelli ha deciso quale sarà la sua prossima destinazione della carriera NBA, addio a Philadelphia dopo una grande annata Mercato NBA, Marco Belinelli ha deciso quale sarà il proprio futuro. Le offerte durante la free agency non sono certo mancate per la guardia italiana, ma alla fine nella decisione ha prevalso il cuore su ogni altro aspetto. Marco ha deciso di tornare a San Antonio, alla corte di coach Popovich. Ha firmato un ...

Domani debutta il mercato della terra : Nascono come luoghi di scambio e di difesa dell'agricoltura basata sulla sostenibilità e sulla salvaguarda della biodiversità, e di sostegno all'economia locale. L'obiettivo è creare consapevolezza ...

mercato NBA - Steve Kerr rinnova con gli Warriors e diventa uno dei coach più ricchi della Lega : Non si conoscono ancora le cifre nel dettaglio, ma la conferma da parte di Adrian Wojnarowski basta e avanza per rendere una notizia il rinnovo di Steve Kerr con i Golden State Warriors. Non che si ...

Calciomercato - Trezeguet è del Parma : i dettagli dell’affare : Trezeguet giocherà a Parma nella prossima stagione, dopo essersi messo in luce con la casacca dell’Egitto ai Mondiali russi “Probabilmente arriverò a Milano per poi andare a Parma. Sarà un prestito per una stagione”. Trezeguet annuncia il proprio arrivo al Parma. Mahmoud Ibrahim Hassab, ha scelto un nome d’arte molto importante, quello del centravanti francese ex Juventus. In realtà però si tratta di un calciatore ...

Jesolo - vino e tazze rievocative delle dittature in vendita in un supermercato : A Jesolo, tra i tanti stabilimenti balneari, si trova il Top Market, apparentemente un supermercato come tanti. A ben guardare, però, tra gli scaffali del reparto vini, qualcosa attira l'attenzione. Si tratta di bottiglie di vino molto particolari, la cui etichetta riporta immagini raffiguranti il mezzo busto di Hitler e la figura intera di Mussolini mentre esegue il saluto romano. Il tutto è accompagnato da frasi, slogan e simboli tipici del ...

Halilovic al Milan/ Calciomercato - manca soltanto il sì dell'Amburgo : Milan, Halilovic colpo di Calciomercato a sorpresa: il Messi croato già a Milano per le visite mediche. Il club rossonero inizia a muoversi concretamente nonostante il futuro incerto(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:56:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - preso Varnier dal Cittadella. Vanja Milinkovic-Savic alla Spal : Si muove il Calciomercato di Serie A. L'Atalanta, in particolare, continua a lavorare sui giovani. Dopo aver già preso Bettella dall'Inter, Reca dal Wisla Plock e Tumminello dalla Roma, la società ...

mercato NBA - gli obiettivi delle 30 squadre per la free agency 2018 : Manca poco all'inizio del Mercato dei free agent: tra obiettivi ambiziosi e buchi nel roster da riempire, tutte le squadre della NBA hanno qualche movimento da fare per migliorare le prospettive in ...