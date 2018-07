Il grande tradimento di Macron secondo le Ong francesi

huffingtonpost

(Di lunedì 2 luglio 2018) Un anno e mezzo fa, a gennaio 2017, alla vigilia della campagna elettorale che l'avrebbe portato all'Eliseo sulle note dell'Inno alla gioia, non aveva avuto un attimo di esitazione a definire la Cancelliera Angela Merkel come l'unico politico che aveva "sauvé la dignité de l'Europe" aprendo le porte della Germania a un milione di profughi siriani arrivati alle porte dell'Unione dalla cosiddetta rotta balcanica.Allora il "Wir schaffen das" della Cancelliera, la Germania è unpaese e possiamo farcela, sembrava il controcanto perfetto di quell'"humanisme"iano che non aveva ancora trovato il suo limite nella "realité"della politica nazionale (presto, dopo le elezioni, sarebbe diventato "humanisme réaliste", come si sa) al punto da giocare in contropiede e quasi mettere all'angolo l'allora capo del governo francese, il socialista Manuel Valls ...