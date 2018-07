Il figlio di Simona Ventura adesso sta meglio | Bettarini | ' Chi ha sbagliato deve pagare'

Blastingnews

: Lite fuori dalla discoteca, nove coltellate al figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini… - LaStampa : Lite fuori dalla discoteca, nove coltellate al figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini… - HuffPostItalia : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini accoltellato fuori dalla discoteca: è in grave condizioni - repubblica : Lite fuori da una discoteca, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini ferito con 9 coltellate a Milano: è gr… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Grande spavento ieri mattina pere Stefano, i quali alle prime ore dell'alba hanno ricevuto una delle notizie più brutte per un genitore. Il loro primogenito Niccolò era stato accoltellato a Milano, all'uscita dalla discoteca 'Old Fashion' dove aveva trascorso gran parte della notte assieme ad un gruppo di amici. Il ragazzo è stato ferito con ben undici coltellate ed è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Per fortuna, però, col passare delle ore la situazione è migliorata eildiè ufficialmente fuori pericolo di vita ma ora il padre chiede giustizia. Migliorano le condizioni deldi: Stefanosui social chiede giustizia A rendere pubblica la notizia è stata proprio, la quale ieri mattina ha pubblicato un tweet ufficiale sul suo account, dove ha specificato che suo...