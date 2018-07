Il consiglio dei ministri approva il decreto dignità

Arriva il via libera dal consiglio dei ministri al decreto dignità : Il decreto dignità, primo prvvedimento economico del governo Conte, è stato varato questa sera al Consiglio dei ministri.Continua a leggere

Di Maio : decreto dignità al consiglio dei Ministri di oggi : Teleborsa, - Il decreto dignità promesso da Luigi Di Maio potrebbe vedere la luce già a partire da oggi, 2 luglio. Il vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha annunciato che è ...

Di Maio : "Oggi in consiglio dei Ministri il decreto dignità" : "Oggi si terrà un pre-Consiglio dei Ministri e stasera il Consiglio dei Ministri che varerà il decreto dignità". Lo ha affermato il ministro allo Sviluppo e al Lavoro Luigi Di Maio. "Oggi ci sarà un intervento sui contratti a tempo determinato e a tutele crescenti" ma il Consiglio dei Ministri si interverrà anche su altri temi. Rispondendo alle domande dei giornalisti sui ...

Di Maio - oggi in consiglio dei Ministri il dl dignità : "oggi si terrà un pre-Consiglio dei Ministri e stasera il Consiglio dei Ministri che varerà il decreto dignità". Lo ha affermato il ministro allo Sviluppo e al Lavoro Luigi Di Maio. "oggi ci sarà un intervento sui contratti a tempo determinato e a tutele crescenti" ma il Consiglio dei Ministri si interverrà anche su altri temi. Rispondendo alle domande dei ...

Migranti - oggi il consiglio Europeo. Merkel : "Avanti con una coalizione dei volonterosi" : 11.30 - La Germania si trova sull'orlo di una crisi a causa delle divisioni interne sulla gestione dei flussi migratori e il Consiglio Europeo di Bruxelles è visto come la prova definitiva del governo di Angela Merkel, in lotta aperta col ministro dell'Interno Horst Seehofer.La cancelleria, a poche ore dall'avvio delle discussioni a Bruxelles, si è detta pronta a stringere delle coalizioni con quanti Paesi vorranno aderire, a cominciare da ...

consiglio dei ministri - slitta il decreto dignità : non ci sono le coperture. Ma Di Maio : “Colpa della burocrazia” : Niente decreto dignità, almeno per questa settimana. Il primo provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio slitta alla prossima settimana: doveva essere approvato ieri in Consiglio dei ministri, ma non ci sarebbero le coperture per alcune misure previste dal testo. Secondo Di Maio, però, si tratta solo di un rinvio causato dagli adempimenti burocratici.Continua a leggere

I lavoratori dei Centri per l'impiego al consiglio regionale : "Uguale trattamento per stabilizzati e precari" : Uguale trattamento per i precari e per chi ha un contratto a tempo indeterminato. Lo hanno chiesto oggi i lavoratori dei Centri per l'impiego, auditi in Consiglio regionale del Piemonte. Presenti il ...

Musei - consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono cittadini dell’Unione Europea” : I manager stranieri possono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato, Assmann ...

Musei - consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono cittadini dell’Unione Europea” : I manager stranieri possono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato, Assmann ...

Direttori stranieri dei musei : via libera del consiglio di Stato : Direttori stranieri dei musei: via libera del Consiglio di Stato L'Adunanza Plenaria ha accolto il ricorso del ministero dei Beni Culturali: legittima la nomina di Peter Assman a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. L’ex ministro Franceschini: "Vicenda definitivamente chiusa" Parole chiave: ...

consiglio di Stato dice sì a direttore straniero dei musei : Roma, 25 giu. , askanews, Con la sentenza n. 9/2018, depositata oggi, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha definitivamente deciso la questione della nomina di un cittadino non italiano, ma di ...

Direttori stranieri dei musei : via libera del consiglio di Stato - : L'Adunanza Plenaria ha accolto il ricorso del ministero dei Beni Culturali: legittima la nomina di Peter Assman a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. L'ex ministro Franceschini: "Vicenda ...

Clima : dal consiglio Ue l’ok al monitoraggio delle emissioni dei camion : Il Consiglio Ambiente dell’Ue ha adottato il regolamento sul controllo e la comunicazione delle emissioni di C02 e sul consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti. Il sistema di monitoraggio è il punto di partenza per la proposta legislativa presentata dalla Commissione Ue lo scorso maggio, e oggi illustrata ai ministri, che fissa obiettivi di riduzione sulle emissioni dei veicoli pesanti, in particolare entro il 2025 il 15% in meno ...

Sposarsi a Parma : Teatro Regio - consiglio Comunale - Casa dei Matrimoni - Casa della Musica : Stagione di Matrimoni. Per le coppie che devono organizzare il giorno del “sì” il Comune di Parma propone interessanti location