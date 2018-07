Il bisogno di essere guariti

Meloni : centrodestra ha bisogno di essere rifondato : Meloni: non può essere solo riassemblato Roma – Di seguito le parole di Giorgia Meloni, presidente di FdI. “Il centrodestra? E’ un campo da presidiare e Fratelli d’Italia è qui per farlo. Perché come sentimento tra i cittadini continua a essere maggioritario in Italia. Non so se sarà anche una coalizione come quella che abbiamo conosciuto in passato e non so dire se si debba ripartire da quanto abbiamo visto negli ultimi ...