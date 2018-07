Il 5G in Italia sarebbe ostacolato dalla normativa sulle emissioni Ritardi all’orizzonte?

In Europa una morte su tre sarebbe 'evitabile' : in Italia sono 52mila l'anno : I decessi sotto i 75 anni che avvengono in Europa ogni anno sono circa di 1,7 milioni, 570mila di questi, ossia...

I conti dei partiti : meno male che Silvio c'è (altrimenti Forza Italia sarebbe in rosso) : ‘meno male che Silvio c’è’ cantano i sostenitori di Forza Italia e guardando i conti del partito fanno decisamente bene a intonare il jingle. Forza Italia ha registrato nel 2017 un indebitamento di...

Migranti : dietro lo scontro Italia-Francia ci sarebbe il petrolio della Libia : Matteo Salvini è tornato dal suo viaggio istituzionale in Libia con delle novità importanti. Il vicepremier aveva già annunciato dai suoi canali social l'importanza dell'apertura di un canale comunicativo con la Libia. Oggi, dal suo profilo Twitter ha parlato della visita ad un centro di accoglienza, e non solo. Crisi migratoria a parte, dietro il duro scontro tra Italia e Francia ci sarebbe, come fanno intendere alcuni quotidiani tra i quali ...

Mattarella : “L’Italia non sarebbe così grande senza la solidarietà. Non ci si può arrendere alla paura” : La solidarietà come “patrimonio dell’Italia” e l’invito a non arrendersi alla paura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo davanti a 1300 ragazzi nel refettorio della comunità di San Patrignano a Coriano (Rimini), ha parlato dell’unità del Paese e dell’importanza di creare e rafforzare “i tessuti relazionali”: “Qui si respira solidarietà, e questo è un patrimonio del ...

Mattarella : 'Senza la solidarietà l'Italia non sarebbe grande' : "Qui si respira solidarietà. Questo è un patrimonio del nostro popolo, nel Dna degli italiani vi è la solidarietà'". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a 1.300 ...

Fiducia Governo Conte - Monti : "Senza di me in Italia ci sarebbe la Troika" (Video) : "Formulo al nuovo Governo sinceri auguri di buon lavoro negli interessi dell'Italia. Inoltre chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di sedere dove lei siede da oggi Presidente Conte, non può non rivolgere a lei un augurio speciale. Io non confido nell'insuccesso di questo Governo". Con queste parole il Senatore Mario Monti, ex Presidente del Consiglio nel Governo di grande coalizione varato nel 2011, ha aperto il suo intervento al Senato nel ...

Se tutto il mondo vivesse come l’Italia sarebbero necessarie risorse di oltre due pianeti. Ma come la Germania 3 - 2 : A guardare gli altri paesi in effetti c’è da tirare un sospito di sollievo, ma molti paesi vivono come se il nostro pianeta avesse risorse inesauribili. E invece non è cosi. Se la popolazione mondiale vivesse come l’Italia sarebbero necessari due Pianeti e mezzo secondo i calcoli del Global footprint network che fa i conti, tra gli altri, anche all’Australia (servirebbero 5,2 Pianeti), agli Usa (5 Pianeti) e alla Germania (3,2) e alla ...

Euro - l'Italia senza moneta unica sarebbe ricca come Londra : Per impostare seriamente un dibattito sull' uscita dall' Euro sarebbe bene smettere di confrontare l' Italia con il Venezuela o l' Argentina, Paesi emergenti esportatori di materie prime, pressoché ...

L'Italia di Balotelli : 'Basta razzismo. Io capitano? Sarebbe un segnale' : Contro l'Olanda partirà dalla panchina dopo due gare da titolare. Mario Balotelli è il più atteso di questa nuova avventura delL'Italia di Mancini. 'In questi quattro anni sono stato abbastanza male - ...

Sicuri che l'uscita dell'Italia sarebbe un problema per l'Eurozona? : La crisi italiana preoccupa i greci Berlino - (Agenzia Nova) - Il governo greco teme una ricaduta dei problemi finanziari a causa dell’aumento dell’instabilità finanziaria in Italia. “Ci preoccupiamo quando è instabile (l'Italia) e ci sarà un impatto sulla nostra posizione finanziaria che, forse, po

«Con lo spread a 500 l'Italia non sarebbe più in grado di ottenere credito dal mercato» : WASHINGTON «Per gli investitori americani l'Italia è il Paese delle crisi politiche. Certo questa volta può essere diverso, ma da tempo i fondi statunitensi stavano pensando di alleggerire le ...

Boccia : 'Senza euro sarebbe la fine dell'Italia' : Secondo Boccia, 'serve un'economia forte e una politica forte, serve avere chiaro che abbiamo bisogno di un governo che sia, abbiamo già chiarito, a vocazione europeista'. Questo, a suo avviso, 'non ...

