I segnali per capire se siete dei veri cinici | o solo realisti

Industria - timidi segnali di ripresa per la produzione : Teleborsa, - La produzione Industriale italiana torna a crescere nel secondo trimestre 2018 ma con un ritmo fiacco . E' quanto indica il centro Studi di ConfIndustria rilevando che la variazione ...

MotoGP - segnali di ripresa per la Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales tornano a dare spettacolo - ma Marquez è distante : La gara di Assen (Olanda) è andata in archivio ed il tracciato olandese ha riproposto con forza la Yamaha, vicina ad Honda ed a Ducati, capace di lottare fino alla fine, come il podio di Maverick Vinales (terzo) ed il quinto posto di Valentino Rossi a poca distanza dalla top3 dimostrano. Certo, la “Cattedrale del Motociclismo” ben si sposa con le caratteristiche della M1, da sempre un riferimento nella ciclistica e nella guidabilità, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia lancia buoni segnali per Olanda e seconda fase. E a settembre… : Cos’è che ha lasciato in eredità la notte di Trieste a quest’Italia? Certo, un risultato: 72-78, è una sconfitta. Tuttavia, di per sé, è un rovescio che fa male in modo relativo, per più di un motivo. Innanzitutto, l’Italia ha confermato di avere un’anima. L’inizio folgorante di Aradori, il finale spettacolare di Abass, la grinta messa su tutto il parquet da Burns, non sono un caso. Pietro questo genere di ...

Solo via OTA gli aggiornamenti per Huawei e Honor? segnali di addio per Firmware Finder : Arrivano alcune segnalazioni molto importanti per quanto riguarda il futuro dal punto di vista software per gli smartphone Huawei e Honor, in riferimento ad uno strumento sempre più utilizzato come Firmware Finder. Si tratta di una strada parecchio apprezzata anche dal pubblico italiano, almeno quello più esperto, tramite la quale è stato possibile in questi mesi provare spesso e volentieri gli aggiornamenti per determinati device in anteprima ...

Mercato NBA – Dagli Spurs segnali d’apertura - i Lakers pronti a trattare la trade per Kawhi Leonard : I San Antonio Spurs pronti a sedersi al tavolo delle trattative con i Los Angeles Lakers: fatti dei passi avanti per la cessione di Kawhi Leonard Messi da parte i discorsi relativi al Draft NBA, le varie franchigie della lega si dovranno concentrare sulle trade per aggiungere al proprio roster dei campioni già ‘fatti e (più o meno a seconda dei casi) finiti’. In casa Spurs tiene banco la questione relativa al futuro di Kawhi Leonard, ormai ...

Euro Zona - segnali di recupero dal mercato delle costruzioni : segnali di forte ripresa per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro. Secondo l'Eurostat, ad aprile la produzione nel settore delle costruzioni è salita dell'1,8% dopo il -0,2% registrato a marzo ...

segnali per Huawei P9 Lite dell’aggiornamento B503 : VNS-L21 con patch di giugno : Per troppo tempo ci siamo astenuti dal parlarvi di Huawei P9 Lite VNS-L21, non di certo per mancanza di volontà da parte nostra, ma per penuria di notizie che riguardavano questa particolare versione, pronta finalmente ad essere raggiunta dalla patch di sicurezza di giugno, l'ultima concepita da Google. L'episodio è stato portato all'attenzione dal sempre attento portale 'stechguide.com', da cui potrete anche procedere al download del pacchetto ...

segnali di vita per Asus ZenFone 3 Zoom il 13 giugno : aggiornamento 54 con tre novità : Dopo diversi mesi di silenzio, oggi 13 giugno è finalmente possibile soffermarsi nuovamente su un Asus ZenFone 3 Zoom dal punto di vista degli aggiornamenti software, considerando il fatto che da un po' di tempo a questa parte il popolare smartphone Android era finito un tantino nel dimenticatoio. In particolare, in queste ore è necessario concentrarsi sulla patch 54, che finalmente riesce a dare continuità ad Android Oreo di cui tanto si è ...

segnali positivi per l'economia regionale dell'Emilia-Romagna : Segnali positivi per l'economia regionale arrivano anche dall'export: tra gennaio e marzo 2018, l'Emilia-Romagna ha esportato beni e servizi per un totale di 15.260 milioni di euro , pari al 13,6% ...

segnali d'acquisto per Siemens : Chiusura dell'8 giugno Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia elettronica tedesca , tra i titoli dell'indice DAX30 , con una variazione percentuale dello 0,26%. Operatività ...

Operazione Tour de France - come sta Vincenzo Nibali? Lo Squalo si stacca in salita al Delfinato ma i primi segnali… : Vincenzo Nibali sta testando la gamba in vista del Tour de France e sta affrontando il Giro del Delfinato proprio con l’obiettivo di trovare il miglior colpo di pedale per la prestigiosa corsa a tappe che scatterà il prossimo 7 luglio dalla Vandea. Lo Squalo sta misurando il suo livello di preparazione con un lavoro ben specifico che abbiamo avuto modo di vedere nelle ultime due tappe con arrivo in salita: tra ieri e oggi, infatti, si è ...

segnali d'acquisto per Fresenius : Chiusura del 7 giugno Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia attiva nel settore farmaceutico , tra i titoli dell'indice DAX30 , con una variazione percentuale dell'1,14%. ...