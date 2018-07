I nuovi cardinali di Bergoglio salutano Benedetto XVI

I nuovi cardinali e l’omelia di Papa Francesco : L’AQUILA – Giovedì 28 giugno a salutare Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila nominato cardinale da Papa Francesco, c’erano diverse centinaia di

Papa a nuovi cardinali : Arrivate a tutti : 10.25 "Andare in tutti gli angoli della vita per raggiungere tutti, anche se questo costasse il 'buon nome', le comodità, la posizione... il martirio". E' la raccomandazione pronunciata da Papa Francesco nella Messa in Piazza San Pietro per la solennità dei santi Pietro e Paolo, cui partecipano anche i 14 nuovi cardinali creati nel concistoro di ieri. Bergoglio ha benedetto i "palli", le stole di lana segno della comunione con la sede ...

Papa a nuovi cardinali : arrivate a tutti : 10.25 "Andare in tutti gli angoli della vita per raggiungere tutti, anche se questo costasse il 'buon nome', le comodità, la posizione... il martirio". E' la raccomandazione pronunciata da Papa Francesco nella Messa in Piazza San Pietro per la solennità dei santi Pietro e Paolo, cui partecipano anche i 14 nuovi cardinali creati nel concistoro di ieri. Bergoglio ha benedetto i "palli", le stole di lana segno della comunione con la sede ...

Il Papa ai nuovi cardinali : “No a gelosie e intrighi di palazzo” : Il Papa ai nuovi cardinali: “No a gelosie e intrighi di palazzo” Il Papa ai nuovi cardinali: “No a gelosie e intrighi di palazzo” Continua a leggere L'articolo Il Papa ai nuovi cardinali: “No a gelosie e intrighi di palazzo” proviene da NewsGo.

Papa Francesco e nuovi cardinali in visita da Benedetto XVI/ 14 nomi nel Concistoro : la preghiera con Ratziger : Papa Francesco crea 14 nuovi Cardinali: diretta streaming video Concistoro a Roma. Ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Lontani dagli intrighi di palazzo. Il monito di Francesco ai nuovi cardinali : "A che serve guadagnare il mondo intero se si è corrosi all'interno? A che serve guadagnare il mondo intero se si vive tutti presi da intrighi asfissianti che inaridiscono e rendono sterile il cuore ...

Il monito del Papa ai nuovi cardinali : 'no' a gelosie e intrighi di palazzo : Concistoro. "A che serve guadagnare il mondo intero se si vive tutti presi da intrighi asfissianti che inaridiscono e rendono sterile il cuore e la missione?". Questa la domanda che Papa Francesco ha posto ai 14 nuovi Cardinali ai quali ha ...

PAPA FRANCESCO CREA 14 nuovi CARDINALI/ Concistoro diretta video : “servite Cristo e non sentitevi superiori” : PAPA FRANCESCO CREA 14 NUOVI CARDINALI: diretta streaming video Concistoro a Roma. Ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:22:00 GMT)

Concistoro - Papa Francesco crea 14 nuovi Cardinali/ Diretta video - ecco chi sono : 11 entrano in Conclave : Papa Francesco crea 14 nuovi Cardinali: Diretta streaming video Concistoro a Roma. ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Oggi il Concistoro per la nomina di nuovi cardinali : Il Santo Padre punta su una chiesa che abbia lo sguardo rivolto alle persone più disagiate, più sofferenti, agli indesiderati di questo mondo, ai più lontani dalla fede. Sono cardinali di una Chiesa ...

Ecco chi sono i 14 nuovi cardinali - a San Pietro il quinto concistoro di Papa Francesco : Gli italiani sono sempre di meno, mentre crescono i cardinali che rappresentano il sud del mondo. Gli elettori provengono dell'Europa , 53, , 17 dall'America del Nord, 5 dall'America Centrale, 13 ...

Quei quattordici nuovi cardinali per la "svolta" in Conclave : quattordici nuovi cardinali creati da Papa Francesco. Il pontefice argentino è celebre per non dare il preavviso ai diretti interessati. Sarà andata così, con ogni probabilità, anche per i prelati che diventeranno porporati durante il concistoro del 29 giugno. Tre di questi, avendo superato gli ottant'anni d'età, non saranno elettori attivi del prossimo Conclave."Meglio del previsto", ci dicono dagli ambienti conservatori. "Sako (patriarca di ...

Cambia il Conclave - ecco chi sono i nuovi cardinali : Tra gli undici nuovi elettori anche due italiani: il ministro degli Interni vaticano, Antonio Becciu, e l'arcivescovo dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi. Niente porpora per gli ordinari di Milano, Mario ...

Da Roma a Tokyo - ecco i nuovi cardinali di Francesco che entreranno in conclave : Nome di primissimo piano, monsignor Sako è stato tra i primi ad aver sottolineato i pericoli del confessionalismo, sollecitando i cristiani a impegnarsi in politica. Fautore dei diritti di ...